Gli esami non finiscono mai

sabato, 7 febbraio 2026, 17:14
Altro esame da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti del proprio rooster.
L'incognita principale è data dallo schieramento difensivo, viste le assenze pesanti di Rotondo e Santeramo. Mister Pirozzi dovrebbe comunque confermare la difesa a quattro, con il possibile arretramento di Picchi a fianco di Pupeschi. A destra, consueto ballottaggio Xeka-Venanzi, mentre sulla sinistra potremmo ritrovare Lorenzini dall'inizio.
In mezzo al campo, salgono le quotazioni di Zenuini, autore a Castelnuovo di un buonissimo secondo tempo. Con l'ex Reggina in cabina di regia, Del Rosso dovrebbe essere spostato nel ruolo di mezzala, con Bartolotta a completare il reparto. In attacco, Camilli e Fedato sono sicuri di una maglia da titolare. Per sostituire Riad si preannuncia invece una staffetta tra Piazze e Colferai. Lucchese: Milan; Xeka (Venanzi), Picchi, Pupeschi, Lorenzini (Tosi); Zenuini, Del Rosso (Russo), Bartolotta (Russo); Piazze (Colferai), Fedato, Camilli.
sabato, 7 febbraio 2026, 12:49
Il tecnico rossonero: "Gli assenti? Non ho mai accennato agli assenti, con lo staff tecnico abbia ipotizzato le alternative: chi giocherà sa l'importanza della posta, e farà bene. Da tempo tempo lavoravamo a una soluzione, sapendo che il San Giuliano è il secondo migliore attacco del campionato"
venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02
La compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), con 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento.
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre