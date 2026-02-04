Gli esami non finiscono mai

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 7 febbraio 2026, 12:49

Il tecnico rossonero: "Gli assenti? Non ho mai accennato agli assenti, con lo staff tecnico abbia ipotizzato le alternative: chi giocherà sa l'importanza della posta, e farà bene. Da tempo tempo lavoravamo a una soluzione, sapendo che il San Giuliano è il secondo migliore attacco del campionato"

venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02

La compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), con 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento.

giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21

L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni

mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28

Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre