L'ex Palmisani nel mirino della Juventus?

martedì, 24 febbraio 2026, 13:11

Lorenzo Palmisani, ex portiere della Lucchese nella scorsa stagione poi rientrato al Frosinone in Serie B dove sta disputando una splendida stagione, sarebbe entrato nel mirino della Juventus a caccia di nuovi numeri uno per il prossimo campionato: lo scrive il quotidiano Tuttosport che sottolinea come il giovane portiere sia stato più volte visionato dagli osservatori bianconeri che peraltro terrebbero d'occhio anche un altro ex rossonero, ovvero Wladimiro Falcone del Lecce.

"Intanto la Juve – scrive Tuttosport– sta seguendo uno dei migliori portieri emergenti nostrani: visionato in un paio di circostanze Lorenzo Palmisani autore finora di una grande stagione in Seie B col Frosinone. L’estremo difensore di Alatri ha già completato ben 10 clean sheet in 24 presenze e rappresenta uno dei fattori principali che hanno portato i gialloazzurri a lottare per la promozione in Serie A. Un rendimento che non è passato affatto inosservato e ha destato l’interesse pure della Signora, che lo tiene d’occhio e continuerà a monitorarlo anche con la Nazionale Under 21 italiana, dove Palmisani ha già collezionato 4 presenze dal debutto avvenuto in ottobre".

Palmisani ha disputato la prima parte dello scorso campionato con la Lucchese prima di rientrare nel mercato di gennaio nel Lazio: in rossonero ha collezionato 20 presenze. Nei mesi scorsi il portiere del Frosinone era stato già accostato ad altre formazione del massimo campionato.