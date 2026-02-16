Porta Elisa News



Lucchese, solo tre squadre sono imbattute

lunedì, 23 febbraio 2026, 17:54

di gianluca andreuccetti

Il turno di riposo offrirà alla Lucchese la possibilità di recuperare gli infortunati e ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione in cui si giocherà la promozione alla prossima Serie D. Il match di Sesto Fiorentino, oltre ad aver lasciato un po' di amaro in bocca, ha confermato l'imbattibilità della Pantera, capace in 25 giornate di raccogliere 13 vittorie e 12 pareggi.

Guardando il panorama italiano, quali sono le altre squadre che militano in Eccellenza a non aver ancora perso? Per trovare la prima squadra dobbiamo scendere di centinaia di chilometri ed arrivare in Campania: il Real Forio, che milita nel girone A, ha collezionato ben 65 punti ed è imbattuta dall'inizio della stagione, così come la Pantera. Ad impressionare è la statistica relativa al rendimento offensivo, con 64 gol fatti. Un girone molto avvincente, composto principalmente da squadre provenienti dalla provincia di Napoli.

La terza e ultima squadra a non aver mai perso quest'anno è il Brindisi che fino a due anni fa militava nel campionato di Serie C. I biancazzurri sono la capolista del campionato d'Eccellenza pugliese, davanti al Bisceglie ma soprattutto al Taranto che sta deludendo le aspettative iniziali.

Andando ad analizzare poi il rendimento delle altre prime della classe, il Nibiano e Valtidone sta guidando il girone A del campionato di Eccellenza Emilia Romagna, con un rendimento importante "macchiato" da una sola sconfitta. La formazione piacentina si è aggiudicata la finale regionale della Coppa Italia, battendo l'Ars et Labor Ferrara (nata dalle ceneri della Spal), sconfiggendo la Sangiovannese nel 1^turno della fase nazionale.

A quota 2 sconfitte troviamo il Licata (Sicilia), Calcio Schio e Cavarzano Belluno (prime rispettivamente nel girone A e B in Veneto). In Friuli-Venezia-Giulia si preannuncia un testa a testa tra Union Fincantieri Monfalcone, LME e Nuovo Pordenone 2024, nato in seguito al fallimento del Pordenone Calcio, formazione che nel 2019-20 arrivò fino ai playoff per la Serie A.

