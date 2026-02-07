Porta Elisa News



Milan e Piazze: "Avanti così: siamo sulla strada giusta"

domenica, 8 febbraio 2026, 16:49

Alberto Milan e Facundo Piazze in sala stampa, il portiere che ha salvato il risultato quando il vantaggio era minimo grazie alla parata sul rigore concesso al San Giuliano, l'attaccante che ha virtualmente messo la parola fine con il raddoppio a inizio ripresa.

"Il rigore parato? Anche all'andata avevamo preso gol su rigore, è andata bene – spiega Milan – ho preso una botta ma nulla di grave. Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato".

"Come sempre ho detto a me non interessa chi fa gol o chi para il rigore – aggiunge Piazze – abbiamo un obiettivo e siamo sulla strada giusta: questa è la nostra forza. L'esultanza alla Cavani? Era un modo per mandare un saluto alla mia famiglia che mi manca. L'immagine sulla maglietta è il mio cane che mi manca tanto anche lui. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"