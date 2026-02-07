Milan e Piazze: "Avanti così: siamo sulla strada giusta"

Porta Elisa News
domenica, 8 febbraio 2026, 16:49
Alberto Milan e Facundo Piazze in sala stampa, il portiere che ha salvato il risultato quando il vantaggio era minimo grazie alla parata sul rigore concesso al San Giuliano, l'attaccante che ha virtualmente messo la parola fine con il raddoppio a inizio ripresa.
"Il rigore parato? Anche all'andata avevamo preso gol su rigore, è andata bene – spiega Milan – ho preso una botta ma nulla di grave. Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato".
"Come sempre ho detto a me non interessa chi fa gol o chi para il rigore – aggiunge Piazze – abbiamo un obiettivo e siamo sulla strada giusta: questa è la nostra forza. L'esultanza alla Cavani? Era un modo per mandare un saluto alla mia famiglia che mi manca. L'immagine sulla maglietta è il mio cane che mi manca tanto anche lui. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"
domenica, 8 febbraio 2026, 14:08
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere inalterate le distanze dalla inseguitrici: Fedato sblocca subito la gara su rigore. Colferai sostituito per infortunio, poi Milan para un rigore a Cornacchia. A inizio ripresa raddoppia Piazze
sabato, 7 febbraio 2026, 17:14
Altro ostacolo da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti: la probabile formazione