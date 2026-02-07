Mister Pirozzi: "Il campionato è finito? No"

Porta Elisa News
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Commento post gara Lucchese-San Giuliano come al solito affidato a mister Pirozzi che si presenta in sala stampa al termine di una gara che ha sancito un ulteriore allungo in classifica visti i pari di Zenith e Viareggio: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Bene che non abbia piovuto, è un segnale adesso ci prepariamo bene per la Sestese".
"Purtroppo penso che Colferai ne avrà per tanto, la caviglia è gonfissima ma faremo di necessità virtù. Russo? Gli dico sempre di prendere due Aulin con un gastroprotettore, non dovrebbe essere nulla di grave. Picchi? Ha giocato con la sigaretta in bocca, gli allunghiamo la carriera così. Scherzi a parte, ha intelligenza tattica e visione di gioco. Gli altri pareggiano? Chiedete a loro. Adesso mancano otto gare ma ci attende una gara difficile contro una squadra che ha ritmo ed è allenata bene. Poi andremo nella pausa per recuperare qualche calciatore. Il campionato è finito? No".
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 febbraio 2026, 16:49
Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"
domenica, 8 febbraio 2026, 14:08
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere inalterate le distanze dalla inseguitrici: Fedato sblocca subito la gara su rigore. Colferai sostituito per infortunio, poi Milan para un rigore a Cornacchia. A inizio ripresa raddoppia Piazze
sabato, 7 febbraio 2026, 17:14
Altro ostacolo da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti: la probabile formazione