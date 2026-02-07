Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Il campionato è finito? No"

domenica, 8 febbraio 2026, 16:59

Commento post gara Lucchese-San Giuliano come al solito affidato a mister Pirozzi che si presenta in sala stampa al termine di una gara che ha sancito un ulteriore allungo in classifica visti i pari di Zenith e Viareggio: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Bene che non abbia piovuto, è un segnale adesso ci prepariamo bene per la Sestese".

"Purtroppo penso che Colferai ne avrà per tanto, la caviglia è gonfissima ma faremo di necessità virtù. Russo? Gli dico sempre di prendere due Aulin con un gastroprotettore, non dovrebbe essere nulla di grave. Picchi? Ha giocato con la sigaretta in bocca, gli allunghiamo la carriera così. Scherzi a parte, ha intelligenza tattica e visione di gioco. Gli altri pareggiano? Chiedete a loro. Adesso mancano otto gare ma ci attende una gara difficile contro una squadra che ha ritmo ed è allenata bene. Poi andremo nella pausa per recuperare qualche calciatore. Il campionato è finito? No".