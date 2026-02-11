Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dovremo essere bravi a non concedere contropiedi"

sabato, 14 febbraio 2026, 13:07

Vigilia di Sestese-Lucchese e consueta conferenza stampa di mister Pirozzi al Porta Elisa che fa il punto anche sugli infortunati: "La Sestese non è una squadra facile, ha un suo gioco, buoni calciatori e allenati bene: è una squadra ostica che ha una identità, ma le partite sono tutte difficili. E' una trasferta impegnativa che dobbiamo affrontare con lo spirito giusto: guai a sentirsi bravi, dobbiamo essere umili e mantenendo quella siamo una squadra importante".

"In Coppa Italia fecero una grande partita, dovremo essere bravi a non concedere i contropiede. Poi avremo la sosta e spero di recuperare tutti in modo da arrivare alle ultime sette con più calciatori. Colferai? Va meglio, ringrazio lo staff medico. Picchi? Sta bene. Il ricorso per Rotondo? Si saprà in questi giorni l'esito. Sesto Fiorentino, con Firicano allenatore, a me ricorda belle cose, quando giocai lì andò bene il campionato con il Rieti".