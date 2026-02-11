Mister Pirozzi: "Dovremo essere bravi a non concedere contropiedi"

Porta Elisa News
sabato, 14 febbraio 2026, 13:07
Vigilia di Sestese-Lucchese e consueta conferenza stampa di mister Pirozzi al Porta Elisa che fa il punto anche sugli infortunati: "La Sestese non è una squadra facile, ha un suo gioco, buoni calciatori e allenati bene: è una squadra ostica che ha una identità, ma le partite sono tutte difficili. E' una trasferta impegnativa che dobbiamo affrontare con lo spirito giusto: guai a sentirsi bravi, dobbiamo essere umili e mantenendo quella siamo una squadra importante".
"In Coppa Italia fecero una grande partita, dovremo essere bravi a non concedere i contropiede. Poi avremo la sosta e spero di recuperare tutti in modo da arrivare alle ultime sette con più calciatori. Colferai? Va meglio, ringrazio lo staff medico. Picchi? Sta bene. Il ricorso per Rotondo? Si saprà in questi giorni l'esito. Sesto Fiorentino, con Firicano allenatore, a me ricorda belle cose, quando giocai lì andò bene il campionato con il Rieti".
sabato, 14 febbraio 2026, 16:24
Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione
venerdì, 13 febbraio 2026, 10:15
I rossoblù occupano il decimo posto in classifica, a quota 29 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La compagine fiorentina ha ottenuto 4 delle 7 vittorie totali tra le proprie mura amiche. Nel 2026, la Sestese ha messo a referto 7 punti in 7 gare, con un...
giovedì, 12 febbraio 2026, 18:56
Definite le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara di domenica: ai tifosi della Lucchese è riservata la Tribuna Centrale da 1.100 posti. Il prezzo del biglietto è fissato a 10 euro: tutte le informazioni per l'acquisto
mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18
Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...