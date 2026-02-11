Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Mister Pirozzi: "Dovremo essere bravi a non concedere contropiedi"

sabato, 14 febbraio 2026, 13:07

Vigilia di Sestese-Lucchese e consueta conferenza stampa di mister Pirozzi al Porta Elisa che fa il punto anche sugli infortunati: "La Sestese non è una squadra facile, ha un suo gioco, buoni calciatori e allenati bene: è una squadra ostica che ha una identità, ma le partite sono tutte difficili. E' una trasferta impegnativa che dobbiamo affrontare con lo spirito giusto: guai a sentirsi bravi, dobbiamo essere umili e mantenendo quella siamo una squadra importante".

"In Coppa Italia fecero una grande partita, dovremo essere bravi a non concedere i contropiede. Poi avremo la sosta e spero di recuperare tutti in modo da arrivare alle ultime sette con più calciatori. Colferai? Va meglio, ringrazio lo staff medico. Picchi? Sta bene. Il ricorso per Rotondo? Si saprà in questi giorni l'esito. Sesto Fiorentino, con Firicano allenatore, a me ricorda belle cose, quando giocai lì andò bene il campionato con il Rieti".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 14 febbraio 2026, 16:24

Ultimo ostacolo prima della sosta

Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione

venerdì, 13 febbraio 2026, 10:15

Gli avversari dei rossoneri: la Sestese

I rossoblù occupano il decimo posto in classifica, a quota 29 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La compagine fiorentina ha ottenuto 4 delle 7 vittorie totali tra le proprie mura amiche. Nel 2026, la Sestese ha messo a referto 7 punti in 7 gare, con un...

ESSECIstampa

giovedì, 12 febbraio 2026, 18:56

Sestese-Lucchese, biglietti disponibili allo stadio

Definite le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara di domenica: ai tifosi della Lucchese è riservata la Tribuna Centrale da 1.100 posti. Il prezzo del biglietto è fissato a 10 euro: tutte le informazioni per l'acquisto

mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18

Saltocchio, vietato l'accesso ai non tesserati

Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px