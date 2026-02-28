Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Oggi un tassello importante"

domenica, 1 marzo 2026, 17:11

Commento del post partita Lucchese-Massese affidato come sempre al tecnico rossonero Sergio Pirozzi che in sala stampa ha lodato l'atteggiamento dei suoi per una vittoria che sembra segnata dal destino: "E' stata una gara in cui nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione. Oggi avrei firmato per vincere: è un tassello importante che ci consente di recuperare anche i giocatori e gestire un po' la situazione".

"Tutto bene è quello che finisce bene, recitava un personaggio dei cartoni animati. A volte ci vuole anche il fattore C, ma ci abbiamo creduto, volevamo vincere, vogliamo vincere sempre come ci chiede il nostro presidente. Serviva vincere per allungare. La Massese nelle ultime cinque gare ne hanno vinte quattro e una pareggiata: è una squadra in salute che secondo me si tirerà fuori dai play off. Oggi la partita più importante? No, secondo me all'andata a Viareggio, poi a Fucecchio e a Belvedere sono state tre tappe importanti. Siamo una squadra che non molla, oggi stare a otto punti è importante, ma sto già pensando alla Larcianese dove servirà una grande partita, non lo dico per fare il gioco delle parti".