Mister Pirozzi: "Oggi un tassello importante"

domenica, 1 marzo 2026, 17:11
Commento del post partita Lucchese-Massese affidato come sempre al tecnico rossonero Sergio Pirozzi che in sala stampa ha lodato l'atteggiamento dei suoi per una vittoria che sembra segnata dal destino: "E' stata una gara in cui nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione. Oggi avrei firmato per vincere: è un tassello importante che ci consente di recuperare anche i giocatori e gestire un po' la situazione".
"Tutto bene è quello che finisce bene, recitava un personaggio dei cartoni animati. A volte ci vuole anche il fattore C, ma ci abbiamo creduto, volevamo vincere, vogliamo vincere sempre come ci chiede il nostro presidente. Serviva vincere per allungare. La Massese nelle ultime cinque gare ne hanno vinte quattro e una pareggiata: è una squadra in salute che secondo me si tirerà fuori dai play off. Oggi la partita più importante? No, secondo me all'andata a Viareggio, poi a Fucecchio e a Belvedere sono state tre tappe importanti. Siamo una squadra che non molla, oggi stare a otto punti è importante, ma sto già pensando alla Larcianese dove servirà una grande partita, non lo dico per fare il gioco delle parti".
domenica, 1 marzo 2026, 18:24
Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...
domenica, 1 marzo 2026, 13:53
Rossoneri impegnati al Porta Elisa nel derby con gli apuani di fronte a oltre 2000 spettatori: mister Pirozzi ritrova Riad e in difesa dà spazio a Lorenzini. Occasione per Camilli in avvio poi tanta pressione ma nessuna conclusione. In avvio di ripresa occasione per Riad, Bartolotta e Camilli.
domenica, 1 marzo 2026, 00:24
Il reparto arretrato ancora una volta concede molto poco agli avversari, bene Lorenzini che spinge sulla fascia. In avanti Fedato prova a illuminare e trova l'assist vincente proprio allo scadere: le pagelle di Gazzetta
sabato, 28 febbraio 2026, 18:10
Dopo la sosta, la Lucchese affronta al Porta Elisa (ore 14,30) la Massese: serve una vittoria per tenere a distanza le inseguitrici. Prevista una buona cornice di pubblico con presenza dei tifosi bianconeri. La probabile formazione