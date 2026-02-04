Mister Pirozzi: "E' il momento di fare grandi partite"

Porta Elisa News
sabato, 7 febbraio 2026, 12:49
Vigilia di Lucchese-San Giuliano con i rossoneri che devono fare i conti con assenze pesanti sia in difesa che in attacco, mister Pirozzi ne ha parlato nella classica conferenza stampa pregara ipotizzando le alternative, non prima di aver manifestato vicinanza per la tragedia di Porcari dove è morto un intero nucleo familiare: "A nome mio e della squadra un pensiero alla comunità di Porcari che in questo momento vive una tragedia. Quanto al campo, il San Giuliano è un avversario esperto, lo abbiamo già detto: non viene da un momento bello, ma in una gara secca può succedere di tutto. Il campo pesante? Non conta, abbiano il dovere di dare tutto e fare una grande partita, è il momento giusto per farle".
"Gli assenti? Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto sempre difficoltà salvo alcune partite dove avevamo abbondanza. Non ho mai accennato agli assenti, con lo staff tecnico abbia ipotizzato le alternative: chi giocherà sa l'importanza della posta, e farà bene. Da tempo tempo lavoravamo a una soluzione, sapendo che il San Giuliano è il secondo migliore attacco. Cambio di modulo? Lavoriamo più su chi deve sostituire non cambiando i meccanismi. Due tre ragazzi si sono messi a disposizione in questo senso. Colferai? Mi attendo di più da lui come da tutti: è molto emotivo, se si sblocca, ci darà grandi soddisfazioni".
sabato, 7 febbraio 2026, 17:14
Altro ostacolo da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti: la probabile formazione
venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02
La compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), con 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento.
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre