Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "E' il momento di fare grandi partite"

sabato, 7 febbraio 2026, 12:49

Vigilia di Lucchese-San Giuliano con i rossoneri che devono fare i conti con assenze pesanti sia in difesa che in attacco, mister Pirozzi ne ha parlato nella classica conferenza stampa pregara ipotizzando le alternative, non prima di aver manifestato vicinanza per la tragedia di Porcari dove è morto un intero nucleo familiare: "A nome mio e della squadra un pensiero alla comunità di Porcari che in questo momento vive una tragedia. Quanto al campo, il San Giuliano è un avversario esperto, lo abbiamo già detto: non viene da un momento bello, ma in una gara secca può succedere di tutto. Il campo pesante? Non conta, abbiano il dovere di dare tutto e fare una grande partita, è il momento giusto per farle".

"Gli assenti? Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto sempre difficoltà salvo alcune partite dove avevamo abbondanza. Non ho mai accennato agli assenti, con lo staff tecnico abbia ipotizzato le alternative: chi giocherà sa l'importanza della posta, e farà bene. Da tempo tempo lavoravamo a una soluzione, sapendo che il San Giuliano è il secondo migliore attacco. Cambio di modulo? Lavoriamo più su chi deve sostituire non cambiando i meccanismi. Due tre ragazzi si sono messi a disposizione in questo senso. Colferai? Mi attendo di più da lui come da tutti: è molto emotivo, se si sblocca, ci darà grandi soddisfazioni".