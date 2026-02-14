Attacco spuntato, difesa attenta

Porta Elisa News
domenica, 15 febbraio 2026, 17:24
Milan: 6,5 Sicuro nelle uscite, per il resto poco impegnato con l'eccezione di una parata subito in avvio.
Xeka: 6 Solita partita di contenimento, con pochi sganciamenti in avanti.
Tosi: 5,5 Preferito a Lorenzini, si fa ammonire, perde qualche pallone e non incide praticamente mai.
Picchi: 5,5 Dovrebbe dirigere il gioco, ma ci riesce ben poco. Sostituito nella ripresa.
Pupeschi: 6,5 Pochi fronzoli, come sempre. Sempre attento dietro.
Santeramo: 6,5 Torna a dirigere la difesa, dopo il turno di squalifica, commette un errore in avvio di gara che potrebbe costare caro, poi impeccabile.
Bartolotta: 6 Dinamico sin dall'avvio, perde progressivamente verve.
Del Rosso: 6 Gara di sacrificio, senza grandi acuti.
Camilli: 5,5 Ha un'occasione in avvio, lotta in avanti ma ne azzecca davvero pochine.
Fedato: 5,5 Prova a pennellare qualche assist per i compagni, prende parecchi colpi gentilmente offerti dai difensori di casa, ma non riesce a incidere.
Piazze: 6 Ritrova una maglia da titolare, parte bene e con la solita foga e coglie un palo, poi si spegne progressivamente ma l'impegno non manca mai.
Lorenzini: SV
Russo: 6,5 Il suo ingresso vivacizza la manovra offensiva, sfiora il gol.
Palma: SV
Ragghianti: SV
domenica, 15 febbraio 2026, 18:10
Il difensore analizza il pari: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, per me il pallone che ho scagliato contro la porta avversaria era entrato. Ora la sosta per ricaricare le pile"
domenica, 15 febbraio 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, la Sestese non si è mai vista in avanti, siamo cresciuti e abbiamo avuto una palla gol respinta sulla linea.
domenica, 15 febbraio 2026, 13:55
I rossoneri impegnati a Sesto Fiorentino e alla ricerca di nuovi punti per tenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi ritrova Santeramo in difesa e lancia Piazze in avanti. Camilli sfiora il palo in avvio di gara poi tante mischie con i padroni di casa che non vanno per il sottile.
sabato, 14 febbraio 2026, 16:24
Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione