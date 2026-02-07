Nuova prestazione di squadra

Porta Elisa News
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
Milan: 7 Neutralizza un calcio di rigore che poteva essere pesantissimo. Sicuro sulle uscite.
Xeka: 6 Commette la stessa ingenuità dell'andata offrendo agli ospiti l'opportunità del pari dal dischetto. Si fa perdonare con l'assist per il raddoppio di Piazze, ma anche per alcuni interventi difensivi.
Lorenzini: 6 Ritrova una maglia da titolare, riesce a sganciarsi poco ma deve controllare un cliente scorbutico sulla sua fascia che lo impegna non poco.
Del Rosso: 6,5 Rompe più volte le azioni avversarie facendo ripartire l'azione: è in crescita.
Pupeschi: 6 Commette un erroraccio poco dopo il vantaggio che non è da lui, ma si rifà con parecchi palloni catturati o respinti.
Picchi: 6,5 Schierato per la prima volta in difesa, mostra la sua solita esperienza ed intelligenza tattica. Ci ha ricordato Gucher quando mister Gorgone lo spostò dal centrocampo in difesa.
Bartolotta: 6,5 Canta e porta la croce soprattutto quando gli ospiti attaccano. Ha superato un leggere ed inevitabile appannamento di qualche settimana fa.
Russo: 6 Battaglia per poco più di mezzora poi accusa i postumi di uno scontro e deve uscire.
Camilli: 5,5 Si vede molto poco: vero che sono rari i palloni che gli arrivano, ma pare sottotono.
Fedato: 6,5 E' frizzante da subito e ha il merito di sbloccare il match dagli undici metri. Regala qualche giocata delle sue, poi esce un po' di scena.
Colferai: 6 Mister Pirozzi lo sceglie per colmare l'assenza di Riad e lo ripaga procurandosi il rigore a inizio gara. Purtroppo la sua gara dura davvero poco per infortunio.
Piazze: 6,5 Buttato a freddo in campo, corre per tutto il campo e a inizio ripresa non sbaglia l'occasione per il raddoppio.
Zenuni: 6 Si esibisce in qualche buona giocata, ma si vede che ha bisogno di minutaggio.
Ragghianti: SV
Sansaro: SV
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"
domenica, 8 febbraio 2026, 16:49
Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"
domenica, 8 febbraio 2026, 14:08
Rossoneri a caccia di una vittoria per mantenere inalterate le distanze dalla inseguitrici: Fedato sblocca subito la gara su rigore. Colferai sostituito per infortunio, poi Milan para un rigore a Cornacchia. A inizio ripresa raddoppia Piazze
sabato, 7 febbraio 2026, 17:14
Altro ostacolo da superare per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa il San Giuliano nella 25^giornata del campionato di Eccellenza. Match da non sottovalutare per i rossoneri che dovranno fare a meno di tre elementi importanti: la probabile formazione