Porta Elisa News



Tre punti per continuare a volare

sabato, 28 febbraio 2026, 18:10

Archiviata la sosta per il turno di riposo nel girone di ritorno, i rossoneri si rituffano in campionato ospitando (ore 14,30) la Massese in un match dal chiaro sapore di categoria superiore. Per gli uomini di mister Pirozzi sarà fondamentale cercare i tre punti per tenere le distanze dalle immediate inseguitrici anche considerando che lo Zenith Prato osserverà a sua volta il turno di riposo.

Sulla carta, il match si annuncia spigoloso, visto che la formazione apuana, che è in ripresa, ha offerto buone prestazioni negli ultimi tempi e sarà sostenuta da un buon numero di tifosi che, per la prima volta in stagione, occuperanno la Curva Est sinora restata sempre chiusa. Qualche incertezza nella formazione che andrà in campo e che potrebbe essere molto vicina a questo schieramento: Milan, Xeka, Tosi (Lorenzini), Picchi, Santeramo, Pupeschi, Del Rosso, Russo, Fedato, Camilli, Piazze (Riad).