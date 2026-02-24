Tre punti per continuare a volare

Porta Elisa News
Archiviata la sosta per il turno di riposo nel girone di ritorno, i rossoneri si rituffano in campionato ospitando (ore 14,30) la Massese in un match dal chiaro sapore di categoria superiore. Per gli uomini di mister Pirozzi sarà fondamentale cercare i tre punti per tenere le distanze dalle immediate inseguitrici anche considerando che lo Zenith Prato osserverà a sua volta il turno di riposo.
Sulla carta, il match si annuncia spigoloso, visto che la formazione apuana, che è in ripresa, ha offerto buone prestazioni negli ultimi tempi e sarà sostenuta da un buon numero di tifosi che, per la prima volta in stagione, occuperanno la Curva Est sinora restata sempre chiusa. Qualche incertezza nella formazione che andrà in campo e che potrebbe essere molto vicina a questo schieramento: Milan, Xeka, Tosi (Lorenzini), Picchi, Santeramo, Pupeschi, Del Rosso, Russo, Fedato, Camilli, Piazze (Riad).
Gli apuani occupano attualmente il quintultimo posto in classifica a quota 27 punti, a -1 dal Castelnuovo Garfagnana e dalla salvezza diretta. In 26 partite, la Massese ha collezionato 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, mettendo a referto 27 reti all'attivo (quinto peggior attacco del torneo) e 30 gol...
Sette turni, con la Zenith Prato che riposerà questa settimana, e poi il campionato sarà chiuso: ecco il cammino che attende i rossoneri ma anche le altre due formazioni che ancora nutrono sogni di promozione
L'ex portiere della Lucchese nella scorsa stagione poi rientrato al Frosinone in Serie B dove sta disputando una splendida stagione, sarebbe entrato nel mirino della Juventus a caccia di nuovi numeri uno per il prossimo campionato: lo scrive il quotidiano Tuttosport
Amhad Riad è rientrato in gruppo e dunque dovrebbe essere disponibile per la prossima gara della Lucchese contro la Massese, in programma domenica al Porta Elisa. Tempi più lunghi per Colferai, alle prese con una lesione parziale del legamento della caviglia destra