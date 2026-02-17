Riad torna in gruppo

Porta Elisa News
martedì, 24 febbraio 2026, 08:08
Era la notizia che tutti i tifosi rossoneri attendevano: Amhad Riad è rientrato in gruppo e dunque dovrebbe essere disponibile per la prossima gara della Lucchese contro la Massese, in programma domenica al Porta Elisa.
Come si ricorderà, l'attaccante e capocannoniere rossonero si era infortunato in occasione della gara di Castelnuovo Garfagnana lo scorso gennaio riportando una lesione muscolare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Tempi invece più lunghi per Edoardo Colferai, infortunatosi contro il San Giuliano: per lui, una lesione parziale di un legamento della caviglia destra.
martedì, 24 febbraio 2026, 13:11
L'ex portiere della Lucchese nella scorsa stagione poi rientrato al Frosinone in Serie B dove sta disputando una splendida stagione, sarebbe entrato nel mirino della Juventus a caccia di nuovi numeri uno per il prossimo campionato: lo scrive il quotidiano Tuttosport
lunedì, 23 febbraio 2026, 17:54
Guardando tutto il panorama italiano, tra le squadre che militano in Eccellenza, oltre ai rossoneri, solo altre due non hanno mai perso: in Campania il Real Forio e il Brindisi in Puglia che fino a due anni fa militava nel campionato di Serie C
venerdì, 20 febbraio 2026, 07:58
Nessuno si è presentato manifestando interesse per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata e messo all'asta per 780mila euro. Tra due mesi la seconda asta
martedì, 17 febbraio 2026, 11:28
Sull'annuncio dell'interlocuzione tra il patron della Lucchese Calcio Matteo Brunori e il Comune di Capannori per la possibile individuazione di un'area dove costruire il nuovo centro sportivo rossonero interviene il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti