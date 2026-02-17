Porta Elisa News



Riad torna in gruppo

martedì, 24 febbraio 2026, 08:08

Era la notizia che tutti i tifosi rossoneri attendevano: Amhad Riad è rientrato in gruppo e dunque dovrebbe essere disponibile per la prossima gara della Lucchese contro la Massese, in programma domenica al Porta Elisa.

Come si ricorderà, l'attaccante e capocannoniere rossonero si era infortunato in occasione della gara di Castelnuovo Garfagnana lo scorso gennaio riportando una lesione muscolare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Tempi invece più lunghi per Edoardo Colferai, infortunatosi contro il San Giuliano: per lui, una lesione parziale di un legamento della caviglia destra.