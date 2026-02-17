Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Riad torna in gruppo

martedì, 24 febbraio 2026, 08:08

Era la notizia che tutti i tifosi rossoneri attendevano: Amhad Riad è rientrato in gruppo e dunque dovrebbe essere disponibile per la prossima gara della Lucchese contro la Massese, in programma domenica al Porta Elisa. 

Come si ricorderà, l'attaccante e capocannoniere rossonero si era infortunato in occasione della gara di Castelnuovo Garfagnana lo scorso gennaio riportando una lesione muscolare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Tempi invece più lunghi per Edoardo Colferai, infortunatosi contro il San Giuliano: per lui, una lesione parziale di un legamento della caviglia destra. 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 24 febbraio 2026, 13:11

L'ex Palmisani nel mirino della Juventus?

L'ex portiere della Lucchese nella scorsa stagione poi rientrato al Frosinone in Serie B dove sta disputando una splendida stagione, sarebbe entrato nel mirino della Juventus a caccia di nuovi numeri uno per il prossimo campionato: lo scrive il quotidiano Tuttosport

lunedì, 23 febbraio 2026, 17:54

Lucchese, solo tre squadre sono imbattute

Guardando tutto il panorama italiano, tra le squadre che militano in Eccellenza, oltre ai rossoneri, solo altre due non hanno mai perso: in Campania il Real Forio e il Brindisi in Puglia che fino a due anni fa militava nel campionato di Serie C

ESSECIstampa

venerdì, 20 febbraio 2026, 07:58

Fallimento Lucchese 1905, va deserta la prima asta per l'immobile di San Giuliano

Nessuno si è presentato manifestando interesse per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata e messo all'asta per 780mila euro. Tra due mesi la seconda asta

martedì, 17 febbraio 2026, 11:28

Centro sportivo, Barsanti: "Già individuata area per nuovo centro sportivo ma ben vengano le disponibilità anche dei comuni limitrofi"

Sull'annuncio dell'interlocuzione tra il patron della Lucchese Calcio Matteo Brunori e il Comune di Capannori per la possibile individuazione di un'area dove costruire il nuovo centro sportivo rossonero interviene il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px