Saltocchio, vietato l'accesso ai non tesserati

mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18

Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. Come noto, la Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata al Gruppo Bulgarella, che ne deteneva la concessione. Da quando l'impianto è tornato nelle mani della Lucchese i giocatori si sono sempre allenati regolarmente ma sussistevano problemi circa l'agibilità dell'impianto per i tifosi. Ora, la scelta della Lucchese di vietare l'accesso ai non tesserati, evidentemente non essendo ancora tutto chiarito nell'apertura dell'impianto al pubblico e che lascia presupporre chiaramente qualcosa di non ancora definito con il Comune.

"Con grande rammarico – si legge in una nota – la Lucchese Calcio informa che, a partire da oggi e fino a data da destinarsi, l’accesso all’impianto sportivo di Saltocchio durante lo svolgimento degli allenamenti della Prima Squadra sarà interdetto ai tifosi e a tutti i non tesserati. La decisione si è resa necessaria per cause non imputabili alla Società. Seguiranno aggiornamenti".