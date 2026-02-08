Saltocchio, vietato l'accesso ai non tesserati

Porta Elisa News
mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18
Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. Come noto, la Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata al Gruppo Bulgarella, che ne deteneva la concessione. Da quando l'impianto è tornato nelle mani della Lucchese i giocatori si sono sempre allenati regolarmente ma sussistevano problemi circa l'agibilità dell'impianto per i tifosi. Ora, la scelta della Lucchese di vietare l'accesso ai non tesserati, evidentemente non essendo ancora tutto chiarito nell'apertura dell'impianto al pubblico e che lascia presupporre chiaramente qualcosa di non ancora definito con il Comune.
"Con grande rammarico – si legge in una nota – la Lucchese Calcio informa che, a partire da oggi e fino a data da destinarsi, l’accesso all’impianto sportivo di Saltocchio durante lo svolgimento degli allenamenti della Prima Squadra sarà interdetto ai tifosi e a tutti i non tesserati. La decisione si è resa necessaria per cause non imputabili alla Società. Seguiranno aggiornamenti".
mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:33
Gli esami hanno evidenziato la lesione parziale di un legamento della caviglia destra del calciatore, a seguito di un trauma distorsivo. Colferai ha già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"
domenica, 8 febbraio 2026, 16:49
Il portiere e l'attaccante in sala stampa. Milan: "Ogni partita è una partita a sé: dobbiamo continuare su questa strada, la classifica la vediamo ma conterà quella a fine campionato. Sul rigore parato...". Piazze: "Non ha importanza chi fa gol. La classifica? Fa piacere ma ora non è importante"