Ultimo ostacolo prima della sosta

sabato, 14 febbraio 2026, 16:24
Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo.
Scontata la squalifica, il capitano rossonero affiancherà Pupeschi al centro della retroguardia. A destra, consueto ballottaggio tra Xeka e Venanzi, con l'albanese ancora favorito per una maglia da titolare. Sulla fascia opposta, staffetta invece tra Tosi e Lorenzini.
A centrocampo, a dirigere il gioco dovrebbe essere Picchi che ritrova così il suo posto in cabina di regia. A fianco dell'ex Spal dovrebbero agire le mezze ali Bartolotta e Del Rosso. Piccola emergenza in attacco invece per Pirozzi che deve fare a meno degli infortunati Riad e Colferai. Spazio quindi al tridente composto da Fedato, Camilli e Piazze. Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Pupeschi, Santeramo, Xeka (Venanzi); Bartolotta, Picchi, Del Rosso; Fedato, Camilli (Ragghianti), Piazze.
sabato, 14 febbraio 2026, 13:07
Il tecnico alla vigilia della trasferta di Sesto Fiorentino: "La Sestese non è una squadra facile, ha un suo gioco, buoni calciatori e allenati bene: è una squadra ostica che ha una identità, ma le partite sono tutte difficili.
venerdì, 13 febbraio 2026, 10:15
I rossoblù occupano il decimo posto in classifica, a quota 29 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La compagine fiorentina ha ottenuto 4 delle 7 vittorie totali tra le proprie mura amiche. Nel 2026, la Sestese ha messo a referto 7 punti in 7 gare, con un...
giovedì, 12 febbraio 2026, 18:56
Definite le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara di domenica: ai tifosi della Lucchese è riservata la Tribuna Centrale da 1.100 posti. Il prezzo del biglietto è fissato a 10 euro: tutte le informazioni per l'acquisto
mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18
Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...