Ultimo ostacolo prima della sosta

sabato, 14 febbraio 2026, 16:24

Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo. 

Scontata la squalifica, il capitano rossonero affiancherà Pupeschi al centro della retroguardia. A destra, consueto ballottaggio tra Xeka e Venanzi, con l'albanese ancora favorito per una maglia da titolare. Sulla fascia opposta, staffetta invece tra Tosi e Lorenzini. 

A centrocampo, a dirigere il gioco dovrebbe essere Picchi che ritrova così il suo posto in cabina di regia. A fianco dell'ex Spal dovrebbero agire le mezze ali Bartolotta e Del Rosso. Piccola emergenza in attacco invece per Pirozzi che deve fare a meno degli infortunati Riad e Colferai. Spazio quindi al tridente composto da Fedato, Camilli e Piazze.  Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Pupeschi, Santeramo, Xeka (Venanzi); Bartolotta, Picchi, Del Rosso; Fedato, Camilli (Ragghianti), Piazze.

