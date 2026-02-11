Ultimo ostacolo prima della sosta

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 14 febbraio 2026, 13:07

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Sesto Fiorentino: "La Sestese non è una squadra facile, ha un suo gioco, buoni calciatori e allenati bene: è una squadra ostica che ha una identità, ma le partite sono tutte difficili.

venerdì, 13 febbraio 2026, 10:15

I rossoblù occupano il decimo posto in classifica, a quota 29 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La compagine fiorentina ha ottenuto 4 delle 7 vittorie totali tra le proprie mura amiche. Nel 2026, la Sestese ha messo a referto 7 punti in 7 gare, con un...

giovedì, 12 febbraio 2026, 18:56

Definite le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara di domenica: ai tifosi della Lucchese è riservata la Tribuna Centrale da 1.100 posti. Il prezzo del biglietto è fissato a 10 euro: tutte le informazioni per l'acquisto

mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18

Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...