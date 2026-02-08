Sestese-Lucchese, biglietti disponibili allo stadio

Porta Elisa News
giovedì, 12 febbraio 2026, 18:56
La Lucchese comunica che, in vista della gara Sestese-Lucchese, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino, sono state definite le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri.
Per i tifosi della Lucchese è riservata la Tribuna Centrale (1.100 posti), alla quale si accede tramite Via del Campo Sportivo, angolo Via di Calenzano.Il prezzo del biglietto è fissato in €10,00 (prezzo unico). La biglietteria è situata presso l'ingresso riservato ai tifosi rossoneri.
mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18
Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...
mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:33
Gli esami hanno evidenziato la lesione parziale di un legamento della caviglia destra del calciatore, a seguito di un trauma distorsivo. Colferai ha già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero
domenica, 8 febbraio 2026, 17:19
I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 febbraio 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"