Sestese-Lucchese, biglietti disponibili allo stadio

mercoledì, 11 febbraio 2026, 20:18

Saltocchio interdetto ufficialmente ai tifosi e ai non tesserati: lo comunica la società rossonera in una nota nella quale precisa che non dipende dalla sua volontà. La Lucchese è tornata in possesso dell'impianto nel dicembre scorso dopo una lunga interlocuzione tra il Comune, proprietario dell'impianto, e la Lucchese Academy, legata...

mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:33

Gli esami hanno evidenziato la lesione parziale di un legamento della caviglia destra del calciatore, a seguito di un trauma distorsivo. Colferai ha già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero

domenica, 8 febbraio 2026, 17:19

I rossoneri pur non regalando una grandissima partita appaiono ancora una volta in tutta la loro solidità e centrano una nuova vittoria grazie ai gol di Fedato e Piazze, tra i più brilanti, e le parate di Milan. Bene Picchi in difesa, si vede poco Camilli: le pagelle di Gazzetta

domenica, 8 febbraio 2026, 16:59

Il tecnico rossonero: "E' stata una partita difficile, contro una squadra esperta e abbiamo avuto qualche "ferito" subito che ha inciso, ma tutto è bene quello che finisce bene, ma ci dà l'esatta dimensione che ogni partita ha difficoltà. Adesso cii prepariamo bene per la Sestese"