Sestese-Lucchese: 0-0 al 45' st Cinque di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 15 febbraio 2026, 18:10

Il difensore analizza il pari: "E' stata una partita non semplice, e oltretutto non l'abbiamo approcciata bene, solo dopo essersi parlati in campo abbiano avuto un atteggiamento diverso, per me il pallone che ho scagliato contro la porta avversaria era entrato. Ora la sosta per ricaricare le pile"

domenica, 15 febbraio 2026, 17:24

Partita senza grandi occasioni con l'attacco rossonero che raramente si rende pericoloso. Fedato e Camilli sottotono, Piazze coglie un palo in avvio, il centrocampo illumina poco, la difesa non corre grandi pericoli: le pagelle di Gazzetta

domenica, 15 febbraio 2026, 17:04

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo noi siamo andati male, qualcuno era sottotono anche se abbiamo avuto una buona occasione. Nel secondo tempo, anche con le sostituzioni, la Sestese non si è mai vista in avanti, siamo cresciuti e abbiamo avuto una palla gol respinta sulla linea.

sabato, 14 febbraio 2026, 16:24

Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domenica pomeriggio sarà di scena allo stadio Torrini contro la Sestese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Qualche possibile cambio forzato per Pirozzi che allo stesso tempo però può contare in difesa sul ritorno fondamentale di Santeramo: la probabile formazione