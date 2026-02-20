Porta Elisa News



Sette giornate alla fine: ecco il percorso che manca

mercoledì, 25 febbraio 2026, 08:32

Sette turni, compreso quello in scena nel prossimo fine settimana, e poi calerà il sipario. Il campionato 2025-2026 di Eccellenza entra nella sua fase finale, che si concluderà domenica 26 aprile. Da qui ad allora, soste comprese, mancano sette turni, ma una delle tre formazioni ancora in lotta per la promozione, la Zenith Prato, dovrà osservare il riposo.

In pratica, Lucchese e Viareggio hanno ancora sette gare da disputare, i pratesi solo sei e quindi hanno ancora a disposizione, al massimo, 18 punti. Ecco il calendario delle tre formazioni cominciando da quello dei rossoneri. La Lucchese affronterà in casa la Massese domenica prossima, poi dovrà far visita alla Larcianese e riceverà successivamente il Montespertoli recandosi infine a Cenaia prima della pausa (il 22 marzo). Alla ripresa, dopo Pasqua, dovrà affrontare al Porta Elisa il Perignano(12 aprile), fare l'ultima trasferta del campionato a Cecina e chiudere il girone con la gara casalinga contro il Fucecchio il 26 aprile. Quattro gare in casa e tre in trasferta.

La Zenit Prato, invece, sarà ferma domenica prossima per poi affrontare sul proprio terreno la Cerretese, quindi fare visita al Real Forte e ospitare il Belvedere prima della sosta. Alla ripresa, il rush finale vede in sequenza: Viareggio (fuori casa), Castelnuovo Garfagnana (in casa) per chiudere il campionato a San Giuliano. Tre gare in casa e tre fuori.

Il Viareggio, che ha ancora sette partite a disposizione, ospiterà il Perignano domenica prossima, poi si recherà a Cecina, dovrà vedersela in casa con il Fucecchio e nell'ultima gara prima della sosta sarà sul campo della Pro Livorno. Dopo Pasqua, ecco il tris conclusivo: scontro diretto in casa con la Zenith Prato, poi trasferta a Cerreto Guidi e infine derbissimo con il Real Forte sul proprio terreno nell'ultima di campionato. In totale, quattro gare in casa e tre fuori.