Centro sportivo: nuovo incontro Lucchese-Comune di Capannori

Porta Elisa News
sabato, 7 marzo 2026, 08:06
di fabrizio vincenti
Lucca, ma in parallelo anche Capannori: dopo che a inizio settimana i vertici della Lucchese si sono incontrati con il sindaco di Lucca Mario Pardini e il suo vice Fabio Barsanti per fare il punto sullo stadio e sul possibile centro sportivo per gli allenamenti, il patron rossonero Matteo Brunori ha avuto un nuovo confronto anche con il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro (nella foto) che era in compagnia del vice Matteo Francesconi. Sul tavolo proprio l'ipotesi, che ha iniziato a prendere forma nel febbraio scorso, di ubicare su terreni della Piana il centro sportivo che dovrebbe essere costituito da almeno quattro campi di allenamento, alcuni con terreno in sintetico, oltre a strutture a servizio degli stessi compresa una piccola foresteria. Brunori sta tenendo per il momento aperte entrambe le piste (Lucca e Capannori).
E se sul territorio del Comune capoluogo il centro potrebbe sorgere nella zona della SS. Annunziata, a Capannori sarebbero due le aree interessate: una dietro proprio la sede comunale, nei pressi del campo da calcio e della piscina, l'altra a Guamo, al confine con Lucca. L'incontro è servito per fare il punto della situazione ma anche per individuare gli eventuali passaggi urbanistici da compiere in base alla destinazione d'uso delle aree, fermo restando che in entrambi i casi, come del resto a Lucca, le aree in questione sono di privati e dunque sarebbe la Lucchese, una volta predisposti gli strumenti urbanistici, a dover intavolare una trattativa con i proprietari. E' previsto un nuovo punto della situazione in una decina di giorni.
sabato, 7 marzo 2026, 16:24
I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione
giovedì, 5 marzo 2026, 09:00
La formazione allenata da mister Cerasa non sta attraversando un momento non semplice: nel girone di ritorno sono arrivati 8 punti in 12 partite, con una sola vittoria arrivata nello scontro diretto contro il Castelnuovo Garfagnana. La Larcianese occupa al momento il penultimo posto in classifica con 22 punti
mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06
Si è svolto a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto e accelerare sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e sulle prospettive della società rossonera
mercoledì, 4 marzo 2026, 14:11
La gara in programma domenica prossima alle ore 14:30 tra Larcianese e Lucchese sarà disputata allo stadio “Strulli” di Monsummano Terme: è la stessa società a ufficializzare la scelta: "L’attuale capienza per il pubblico del nostro stadio non è stata purtroppo ancora portata ad un numero sufficiente per la disputa...