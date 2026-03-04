Porta Elisa News



Centro sportivo: nuovo incontro Lucchese-Comune di Capannori

sabato, 7 marzo 2026, 08:06

di fabrizio vincenti

Lucca, ma in parallelo anche Capannori: dopo che a inizio settimana i vertici della Lucchese si sono incontrati con il sindaco di Lucca Mario Pardini e il suo vice Fabio Barsanti per fare il punto sullo stadio e sul possibile centro sportivo per gli allenamenti, il patron rossonero Matteo Brunori ha avuto un nuovo confronto anche con il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro (nella foto) che era in compagnia del vice Matteo Francesconi. Sul tavolo proprio l'ipotesi, che ha iniziato a prendere forma nel febbraio scorso, di ubicare su terreni della Piana il centro sportivo che dovrebbe essere costituito da almeno quattro campi di allenamento, alcuni con terreno in sintetico, oltre a strutture a servizio degli stessi compresa una piccola foresteria. Brunori sta tenendo per il momento aperte entrambe le piste (Lucca e Capannori).

E se sul territorio del Comune capoluogo il centro potrebbe sorgere nella zona della SS. Annunziata, a Capannori sarebbero due le aree interessate: una dietro proprio la sede comunale, nei pressi del campo da calcio e della piscina, l'altra a Guamo, al confine con Lucca. L'incontro è servito per fare il punto della situazione ma anche per individuare gli eventuali passaggi urbanistici da compiere in base alla destinazione d'uso delle aree, fermo restando che in entrambi i casi, come del resto a Lucca, le aree in questione sono di privati e dunque sarebbe la Lucchese, una volta predisposti gli strumenti urbanistici, a dover intavolare una trattativa con i proprietari. E' previsto un nuovo punto della situazione in una decina di giorni.