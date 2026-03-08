Porta Elisa News



Cinque curve all'arrivo

sabato, 14 marzo 2026, 14:16

A cinque giornate dalla fine del campionato, la Lucchese ha una ghiotta opportunità per ipotecare la promozione in Serie D. Domani pomeriggio i rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento.

In difesa, i centrali saranno Santeramo e Pupeschi, con il ballottaggio a sinistra tra Tosi e Lorenzini. Sulla fascia opposta l'ex tecnico della Lazio dovrebbe confermare Xeka, nonostante in settimana abbiamo disputato tre partite con la Juniores al Torneo di Viareggio. Non è escluso, come accaduto nelle settimane scorse, la possibilità che Lorenzini venga dirottato a destra, nel caso in cui l'albanese parta dalla panchina.

In mezzo al campo ad orchestrare il gioco sarà Picchi, coadiuvato da Del Rosso e Bartolotta, con Zenuni pronto a insidiare la mezz'ala romana per una maglia dall'inizio. In avanti, spazio al tridente composto da Fedato, Camilli e Riad. Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Santeramo, Pupeschi, Xeka (Lorenzini); Bartolotta (Zenuni), Picchi, Del Rosso (Russo); Fedato, Camilli, Riad.