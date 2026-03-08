Cinque curve all'arrivo

Porta Elisa News
sabato, 14 marzo 2026, 14:16
A cinque giornate dalla fine del campionato, la Lucchese ha una ghiotta opportunità per ipotecare la promozione in Serie D. Domani pomeriggio i rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento.
In difesa, i centrali saranno Santeramo e Pupeschi, con il ballottaggio a sinistra tra Tosi e Lorenzini. Sulla fascia opposta l'ex tecnico della Lazio dovrebbe confermare Xeka, nonostante in settimana abbiamo disputato tre partite con la Juniores al Torneo di Viareggio. Non è escluso, come accaduto nelle settimane scorse, la possibilità che Lorenzini venga dirottato a destra, nel caso in cui l'albanese parta dalla panchina.
In mezzo al campo ad orchestrare il gioco sarà Picchi, coadiuvato da Del Rosso e Bartolotta, con Zenuni pronto a insidiare la mezz'ala romana per una maglia dall'inizio. In avanti, spazio al tridente composto da Fedato, Camilli e Riad. Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Santeramo, Pupeschi, Xeka (Lorenzini); Bartolotta (Zenuni), Picchi, Del Rosso (Russo); Fedato, Camilli, Riad.
giovedì, 12 marzo 2026, 08:05
I ragazzi di mister Sarti sono diventati settimana dopo settimana una delle certezze delle zone nobili della classifica: occupano il quarto posto, a quota 43 punti, in piena zona playoff. La compagine fiorentina ha ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte, con 30 reti fatte (quarto miglior attacco) e...
lunedì, 9 marzo 2026, 20:14
Il patron rossonero alla trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Lavorato per essere in questa posizione di classifica. Centro sportivo? Continuano le interlocuzioni con Lucca e Capannori. Ci stiamo confrontando molto di frequente e nelle persone che ho conosciuto e vedo allo stadio ravviso un sincero interesse per la Lucchese.
lunedì, 9 marzo 2026, 14:13
Il consigliere comunale di opposizione a Capannori: "Prematuro presentare interventi di questo tipo senza il principale strumento di pianificazione urbanistica in funzione e una volta concluso quest'ultimo passaggio, serviranno comunque mesi prima che lo strumento urbanistico diventi pienamente efficace"
domenica, 8 marzo 2026, 18:30
Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta