Gli avversari dei rossoneri: il Montespertoli

giovedì, 12 marzo 2026, 08:05
di gianluca andreuccetti
La Lucchese torna al Porta Elisa per l'ennesima partita fondamentale in chiave promozione. Dopo il successo di misura di Monsummano, domenica pomeriggio i rossoneri ospiteranno il Montespertoli, nella 31^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
I ragazzi di mister Sarti sono diventati settimana dopo settimana una delle certezze delle zone nobili della classifica. I gialloverdi occupano infatti il quarto posto, a quota 43 punti, in piena zona playoff. La compagine fiorentina ha ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte, con 30 reti fatte (quarto miglior attacco) e 28 gol subiti (sesta difesa del girone).
Dopo un buonissimo 2025, nel 2026 il Montespertoli ha ottenuto 23 punti, con l'unica sconfitta maturata il 18 gennaio contro la Pro Livorno. I gialloverdi, che in trasferta non perdono addirittura da inizio novembre, arrivano a questa sfida in un ottimo stato di forma, con tre vittorie di fila arrivate contro Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano e Sestese. In questo girone di ritorno il Montespertoli ha fermato sul pareggio sia il Viareggio che la Zenith Prato.
Il miglior marcatore della squadra è Granucci con 8 reti, seguito da Maltomini e Lotti, entrambi a quota 4 gol. All'andata la Lucchese si impose con merito e fatica contro il Montespertoli, con i centri di Caggianese e Riad.
lunedì, 9 marzo 2026, 20:14
Il patron rossonero alla trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Lavorato per essere in questa posizione di classifica. Centro sportivo? Continuano le interlocuzioni con Lucca e Capannori. Ci stiamo confrontando molto di frequente e nelle persone che ho conosciuto e vedo allo stadio ravviso un sincero interesse per la Lucchese.
lunedì, 9 marzo 2026, 14:13
Il consigliere comunale di opposizione a Capannori: "Prematuro presentare interventi di questo tipo senza il principale strumento di pianificazione urbanistica in funzione e una volta concluso quest'ultimo passaggio, serviranno comunque mesi prima che lo strumento urbanistico diventi pienamente efficace"
domenica, 8 marzo 2026, 18:30
Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 marzo 2026, 17:13
Il difensore che festeggia oggi i suoi 35 anni con la fascia da capitano: "Sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi.