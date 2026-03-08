Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Montespertoli

giovedì, 12 marzo 2026, 08:05

di gianluca andreuccetti

La Lucchese torna al Porta Elisa per l'ennesima partita fondamentale in chiave promozione. Dopo il successo di misura di Monsummano, domenica pomeriggio i rossoneri ospiteranno il Montespertoli, nella 31^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

I ragazzi di mister Sarti sono diventati settimana dopo settimana una delle certezze delle zone nobili della classifica. I gialloverdi occupano infatti il quarto posto, a quota 43 punti, in piena zona playoff. La compagine fiorentina ha ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte, con 30 reti fatte (quarto miglior attacco) e 28 gol subiti (sesta difesa del girone).

Dopo un buonissimo 2025, nel 2026 il Montespertoli ha ottenuto 23 punti, con l'unica sconfitta maturata il 18 gennaio contro la Pro Livorno. I gialloverdi, che in trasferta non perdono addirittura da inizio novembre, arrivano a questa sfida in un ottimo stato di forma, con tre vittorie di fila arrivate contro Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano e Sestese. In questo girone di ritorno il Montespertoli ha fermato sul pareggio sia il Viareggio che la Zenith Prato.

Il miglior marcatore della squadra è Granucci con 8 reti, seguito da Maltomini e Lotti, entrambi a quota 4 gol. All'andata la Lucchese si impose con merito e fatica contro il Montespertoli, con i centri di Caggianese e Riad.