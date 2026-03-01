Gli avversari dei rossoneri: la Larcianese

Porta Elisa News
giovedì, 5 marzo 2026, 09:00
di gianluca andreuccetti
La rete allo scadere di Sansaro contro la Massese ha regalato tre punti che avvicinano notevolmente la Lucchese alla promozione in Serie D. A cinque giornate dal termine, i rossoneri non dovranno abbassare la guardia e sottovalutare la Larcianese, prossimo avversario nella 30^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
La formazione della valdinievole non sta attraversando un momento non semplice: nel girone di ritorno sono arrivati 8 punti in 12 partite, con una sola vittoria arrivata nello scontro diretto contro il Castelnuovo Garfagnana. La Larcianese occupa al momento il penultimo posto in classifica con 22 punti, frutto di 4 successi, 10 pareggi e 13 sconfitte. I pistoiesi sono in piena zona playout a +4 sul Cenaia ultimo e a -7 dalla salvezza diretta.
Analizzando i numeri, la compagine di Larciano ha il terzo peggior attacco (27 gol fatti) e la seconda peggior difesa (43 reti subite). Alla fine del 2025, la società aveva optato per l'esonero di mister Cerasa, salvo poi richiamare l'allenatore lucchese meno di un mese dopo, al posto del tecnico Claudio Targhetti. In casa, la Larcianese non vince dallo scorso 19 ottobre, 3-1 contro il Belvedere. I migliori marcatori sono Ba (8 reti) e Falorni (3 reti).
All'andata, la Larcianese fermò sull'1-1 la Lucchese, brava a reagire dopo le difficoltà iniziali con la rete di Russo. In Coppa Italia, nella prima gara della stagione, i rossoneri si imposero per 2-1, con i gol di Lorenzini e Caggianese.
