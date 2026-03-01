Gli avversari dei rossoneri: la Larcianese

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06

Si è svolto a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto e accelerare sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e sulle prospettive della società rossonera

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:11

La gara in programma domenica prossima alle ore 14:30 tra Larcianese e Lucchese sarà disputata allo stadio “Strulli” di Monsummano Terme: è la stessa società a ufficializzare la scelta: "L’attuale capienza per il pubblico del nostro stadio non è stata purtroppo ancora portata ad un numero sufficiente per la disputa...

domenica, 1 marzo 2026, 18:24

Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...

domenica, 1 marzo 2026, 17:11

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...