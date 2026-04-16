In troppi sottotono

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domenica, 19 aprile 2026, 17:04

Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"

domenica, 19 aprile 2026, 14:07

Rossoneri al penultimo atto del campionato impegnati a Cecina e ancora una volta costretti inspiegabilmente a giocare senza il loro pubblico: Londi getta al vento l'occasione del vantaggio per i padroni di casa, poi sblocca Scarpa. Cecina più volte vicino al raddoppio. Nella ripresa Russo sfiora il pari

sabato, 18 aprile 2026, 09:05

Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. La probabile formazione

giovedì, 16 aprile 2026, 08:46

La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...