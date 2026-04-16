In troppi sottotono

Porta Elisa News
domenica, 19 aprile 2026, 16:55
Milan: 6,5 Salva miracolosamente su Lorenzini, ma non può nulla sulla ribattuta di Scarpa, poi compie una leggerezza incredibile rischiando tantissimo su un rinvio. Mette comunque altre due pezze sulle conclusioni degli avanti di casa.
Lorenzini: 6 Si sposta sull'altra fascia per fare posto a Tosi. Il protagonista del giorno della vittoria in campionato è tra i più lucidi in una giornata non certo semplice.
Tosi: 5 Torna nella formazione base, ma si nota davvero poco in fase difensiva come in quella offensiva. Giornata no: peccato, poteva essere l'occasione per prendersi un po' di spazio.
Picchi: 6 Prova a dettare i tempi, sin dall'inizio della gara, in un centrocampo rossonero che stenta più volte.
Pupeschi: 6 Gara non senza difficoltà per il gran dinamismo degli avanti rossoblù, ma se la cava con mestiere.
Santeramo: 6 Perde l'attimo giusto, complice il rimbalzo del pallone, e si lascia sfuggire Londi a inizio gara, poi prende le misure. Sul finale sfiora il pari.
Bartolotta: 5,5 Sottotono, si vede davvero poco rispetto ai suoi standard solitamente alti. Ed è una assenza che si vede.
Del Rosso: 5,5 Preferito ancora una volta a Russo, non lascia il segno e finisce nella morsa del dinamico centrocampo cecinese.
Ragghianti: 6,5 Parte titolare dopo averlo fatto in casa della Pro Livorno, lotta e sgomita. Nel primo tempo conclude a lato di testa, nella ripresa è autore di una grande sgroppata e di un paio di tentativi.
Palma: 5,5 Torna dall'inizio ma non lascia il segno. Impegno, fatto di corsa, e poco più. Sostituito poco dopo l'inizio della ripresa.
Piazze: 5,5 Confermato in avanti, risente anche lui della giornata sottotono di tutta la squadra. Corre come al solito, ma combina molto poco. Sostituito.
Russo: 6 Subentra per dare maggiore dinamismo a un centrocampo in sofferenza costante, sfiora il pari.
Camilli: 6 Entra nella ripresa e porta più movimento e pericolosità all'attacco rossonero.
Sansaro: SV
Riad: SV
Zenuni: SV
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"
domenica, 19 aprile 2026, 14:07
Rossoneri al penultimo atto del campionato impegnati a Cecina e ancora una volta costretti inspiegabilmente a giocare senza il loro pubblico: Londi getta al vento l'occasione del vantaggio per i padroni di casa, poi sblocca Scarpa. Cecina più volte vicino al raddoppio. Nella ripresa Russo sfiora il pari
sabato, 18 aprile 2026, 09:05
Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. La probabile formazione
giovedì, 16 aprile 2026, 08:46
La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...