Cecina-Lucchese: 2-0 al 45' st Raddoppia Pallecchi

Porta Elisa News
domenica, 19 aprile 2026, 14:07
Cecina-Lucchese: 2-0
Cecina: Fogli, Solimano, Fiorini, Barlettani, Cionini, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa (40' st Pallecchi), Pardera, Londi (31' st Di Tanto). A disp. Bendinelli, Ricciardi, Cerri, Lega, Vallini, Lika, El Falah. All. Miano.
Lucchese: Milan, Lorenzini, Tosi (43' st Zenuni), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (33' st Riad), Del Rosso (20' st Sansaro), Ragghianti, Palma (10' st Russo), Piazze (14' st Camilli). A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Xeka. All. Pirozzi.
Arbitro: Arienti di Cesena.
Reti: 29' pt Scarpa, 45' st Pallecchi
Note. Ammoniti: Lorenzini, Londi, Scarpa, Cionini. Angoli: 5-5.
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"
sabato, 18 aprile 2026, 09:05
Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. La probabile formazione
giovedì, 16 aprile 2026, 08:46
La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51
Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina