Cecina-Lucchese: 2-0 al 45' st Raddoppia Pallecchi

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domenica, 19 aprile 2026, 17:04

Il tecnico rossonero: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Ora pensiamo a domenica e alla Supercoppa"

sabato, 18 aprile 2026, 09:05

Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. La probabile formazione

giovedì, 16 aprile 2026, 08:46

La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...

mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51

Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina