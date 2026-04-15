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Mister Pirozzi: "Complimenti al Cecina"

domenica, 19 aprile 2026, 17:04

La Lucchese perde l'imbattibilità a un passo dalla fine del campionato, mister Pirozzi comunque vede quello di buono che c'è stato e soprattutto la sconfitta non toglie quello di buono fatto quest'anno: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Era comunque  giusto dare spazio a chi aveva giocato di meno. Se mi aspettavo di più da loro? Ragghianti è andato bene e anche Tosi e Palma hanno fatto il loro".

"Ora l'ultima gara per festeggiare la vittoria in campionato contro il Fucecchio e poi penseremo alla Supercoppa a cui ho pensato anche oggi per  la formazione di oggi. Dispiace, ma è andata così. Complimenti al Cecina per come ci hanno accolto e per la gara giocata". 

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