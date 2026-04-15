Mister Pirozzi: "Complimenti al Cecina"

Porta Elisa News
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
La Lucchese perde l'imbattibilità a un passo dalla fine del campionato, mister Pirozzi comunque vede quello di buono che c'è stato e soprattutto la sconfitta non toglie quello di buono fatto quest'anno: "Siamo partiti bene, poi loro più determinati, più sul pezzo, peccato per il gol preso e qualche disattenzione. Nel secondo tempo, siamo stati più tonici, più attenti. Era comunque giusto dare spazio a chi aveva giocato di meno. Se mi aspettavo di più da loro? Ragghianti è andato bene e anche Tosi e Palma hanno fatto il loro".
"Ora l'ultima gara per festeggiare la vittoria in campionato contro il Fucecchio e poi penseremo alla Supercoppa a cui ho pensato anche oggi per la formazione di oggi. Dispiace, ma è andata così. Complimenti al Cecina per come ci hanno accolto e per la gara giocata".
domenica, 19 aprile 2026, 14:07
Rossoneri al penultimo atto del campionato impegnati a Cecina e ancora una volta costretti inspiegabilmente a giocare senza il loro pubblico: Londi getta al vento l'occasione del vantaggio per i padroni di casa, poi sblocca Scarpa. Cecina più volte vicino al raddoppio. Nella ripresa Russo sfiora il pari
sabato, 18 aprile 2026, 09:05
Dopo la promozione matematica matematica raggiunta domenica scorsa, la Lucchese torna in campo a Cecina nella penultima giornata di campionato. Sarà un match non semplice con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità. La probabile formazione
giovedì, 16 aprile 2026, 08:46
La penultima giornata del campionato porterà i rossoneri, che hanno appena raggiunto la matematica promozione, a Cecina contro una formazione che è la quinta forza del girone. La squadra di mister Miano sta disputando un torneo di assoluto valore, al punto da essere a una sola lunghezza dal Belvedere quarto...
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51
Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina