Larcianese-Lucchese: 0-0 al 45' st Sei minuti di recupero

domenica, 8 marzo 2026, 18:30

Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta

domenica, 8 marzo 2026, 17:13

Il difensore che festeggia oggi i suoi 35 anni con la fascia da capitano: "Sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi.

domenica, 8 marzo 2026, 16:59

Il tecnico rossonero: "Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po' a capirlo, poi nella ripresa direi siamo andati decisamente meglio.

sabato, 7 marzo 2026, 16:24

I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione