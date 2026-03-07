Banca di Pescia

Larcianese-Lucchese: 0-0 al 45' st Sei minuti di recupero

domenica, 8 marzo 2026, 13:58

Larcianese-Lucchese: 0-1

Larcianese: Della Pina, Maffei, Crecchi, Marianelli (25' st Pertici), Belluomini, Salerno (34' st Nenci), Martinelli (14' st Mariani), Minardi, Mallardo, Rosselli (25' st Bolognini), Ba. A disp. Xillo, Lucaccini, Pala, Fiore. All. Cerasa.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (36' st Russo), Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (45' st Zenuni), Del Rosso, Camilli, Fedato (29' st Piazze), Riad (44' st Tosi). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Sansaro, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Dossetto di Pinerolo.

Reti: 16' st Riad

Note. Angoli: 2-6. Ammoniti: Rosselli, Del Rosso, Bartolotta. Spetttori 700 circa, oltre 500 dei quali da Lucca.

domenica, 8 marzo 2026, 18:30

Pupeschi guida la difesa, Riad colpisce

Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta

domenica, 8 marzo 2026, 17:13

Pupeschi: "Vittoria pesantissima"

Il difensore che festeggia oggi i suoi 35 anni con la fascia da capitano: "Sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi.

domenica, 8 marzo 2026, 16:59

Mister Pirozzi: "Dobbiamo mantenere alta la tensione"

Il tecnico rossonero: "Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po' a capirlo, poi nella ripresa direi siamo andati decisamente meglio.

sabato, 7 marzo 2026, 16:24

Punti per mantenere le distanze

I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione

