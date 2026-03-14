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Piazze: "Dobbiamo continuare come se ogni gara fosse una finale"

domenica, 15 marzo 2026, 16:42

Massimo Camilli e Facundo Piazze in sala stampa, i due attaccanti autori dei gol che hanno fatto un altro passo in avanti alla Lucchese verso la promozione. Ma entrambi non vogliono ancora sentir pronunciare quella parola e nemmeno parlano della classifica marcatori che li vede a distanza di un gol uno dall'altro. 

"Il mio gol? Un grazie a Massimo per l'assist – dice Piazze – era una partita importantissima: sono contento per tutta la squadra e per la gente. E' una vittoria di tutti noi, importante è poter arrivare alla fine della partita e festeggiare tutti insieme. Ogni gara deve essere una finale, avanti così, sapendo che tutte le gare sono difficili".

"Non è ancora fatta, ma siamo a buon punto – aggiunge Camilli –  noi però dobbiamo continuare a pensare gara dopo gara senza guardare la matematica o altre cose. Importante è solo continuare a vincere. Il mio gol? Non l'ho visto nemmeno io a esser sincero: lo devo rivedere. Oggi era una partita tosta, un avversario non facile e non a caso era una squadra che veniva da tanti risultati positivi ma tutte le partite sono difficile

 

 

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