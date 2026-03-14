Piazze: "Dobbiamo continuare come se ogni gara fosse una finale"

Porta Elisa News
domenica, 15 marzo 2026, 16:42
Massimo Camilli e Facundo Piazze in sala stampa, i due attaccanti autori dei gol che hanno fatto un altro passo in avanti alla Lucchese verso la promozione. Ma entrambi non vogliono ancora sentir pronunciare quella parola e nemmeno parlano della classifica marcatori che li vede a distanza di un gol uno dall'altro.
"Il mio gol? Un grazie a Massimo per l'assist – dice Piazze – era una partita importantissima: sono contento per tutta la squadra e per la gente. E' una vittoria di tutti noi, importante è poter arrivare alla fine della partita e festeggiare tutti insieme. Ogni gara deve essere una finale, avanti così, sapendo che tutte le gare sono difficili".
"Non è ancora fatta, ma siamo a buon punto – aggiunge Camilli – noi però dobbiamo continuare a pensare gara dopo gara senza guardare la matematica o altre cose. Importante è solo continuare a vincere. Il mio gol? Non l'ho visto nemmeno io a esser sincero: lo devo rivedere. Oggi era una partita tosta, un avversario non facile e non a caso era una squadra che veniva da tanti risultati positivi ma tutte le partite sono difficile
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.
domenica, 15 marzo 2026, 13:59
Rossoneri a caccia di punti per mantenere le distanze dalle inseguitrici contro una delle formazioni più in forma: mister Pirozzi rilancia Venanzi in difesa e Russo a centrocampo che ha la prima palla gol della gara. La sblocca Camilli a inizio ripresa, ma Corradi fa pari.
sabato, 14 marzo 2026, 14:16
I rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Mister Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento: la probabile formazione