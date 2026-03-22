Lucchese a un passo dalla promozione

Porta Elisa News
giovedì, 26 marzo 2026, 13:16
Il 12 aprile, alla ripresa del campionto, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello scontro diretto allo stadio dei Pini.
In pratica, ai rossoneri mancano due punti per la promozione matematica da raccogliere nelle tre gare finali. Punti che renderebbero impossibile qualunque rimonta di una delle due inseguitrici anche fosse in grado di andare a punteggio pieno da qui alla fine del torneo.
Nella gara casalinga contro il Perignano, se la Lucchese centrerà la vittoria sarà automaticamente in serie D, ma persino un pari e una sconfitta, in caso di pareggio nello scontro diretto tra Viareggio e Zenih Prato, potrebbero bastare per garantire la matematica certezza. L'obiettivo è come mai davvero a un passo.
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"
domenica, 22 marzo 2026, 13:54
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione"