Lucchese-Massese: 1-0 al 49' st Sblocca Sansaro!!

Porta Elisa News
domenica, 1 marzo 2026, 13:53
Lucchese-Massese: 1-0
Lucchese: Milan, Xeka (40' st Tosi), Lorenzini, Picchi (38' st Sansaro), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (13' st Del Rosso), Camilli (38' st Ragghianti), Fedato, Riad (32' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Palma, Zenuni. All. Pirozzi.
Massese: Barsottini, Marchini, Grasso (32'st Mappelli), Andrei (38' st Cantatore), Lucaccini, Bechini, Centonze (28' st Caddeo), Bertipagani, Vekic (32' st Perrone), Papi, Ricci. A disp. Gatti, Bonni, Gassani, Biagi, Cantatore, Ferrari. All. Pantera.
Arbitro: Bolognesi di Siena.
Reti: 49' st Sansaro
Note. Ammoniti: Russo, Marchini, Bertipagani, Sansaro. Angoli: 6-4. Spettatori 2043 oltre un centinaio dei quali da Massa.
domenica, 1 marzo 2026, 18:24
Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...
domenica, 1 marzo 2026, 17:11
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...
domenica, 1 marzo 2026, 00:24
Il reparto arretrato ancora una volta concede molto poco agli avversari, bene Lorenzini che spinge sulla fascia. In avanti Fedato prova a illuminare e trova l'assist vincente proprio allo scadere: le pagelle di Gazzetta
sabato, 28 febbraio 2026, 18:10
Dopo la sosta, la Lucchese affronta al Porta Elisa (ore 14,30) la Massese: serve una vittoria per tenere a distanza le inseguitrici. Prevista una buona cornice di pubblico con presenza dei tifosi bianconeri. La probabile formazione