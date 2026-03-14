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Lucchese-Montespertoli: 2-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

domenica, 15 marzo 2026, 13:59

Lucchese-Montespertoli: 2-1

Lucchese: Milan, Venanzi (33' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi (16' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (33' st Tosi), Fedato (46' st Rotondo), Riad (16' st Piazze). A disp. Ennached, Tosi, Sansaro, Zenuni, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Montespertoli: Romano, Vallesi (26' st Spini), Corradi, Salvadori (26' st Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (36' st Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39' st Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti. 

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 10' st Camilli, 23' st Corradi, 25' st Piazze

Note. Angoli: 4-2. Spettatori 1706.

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