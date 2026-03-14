Lucchese-Montespertoli: 2-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

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domenica, 15 marzo 2026, 17:38

Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta

domenica, 15 marzo 2026, 17:08

Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.

domenica, 15 marzo 2026, 16:42

L'autore del gol partita: "Sono contento per tutta la squadra e per gente: avanti così". Camilli: "

sabato, 14 marzo 2026, 14:16

I rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Mister Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento: la probabile formazione