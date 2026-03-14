Lucchese-Montespertoli: 2-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 15 marzo 2026, 13:59
Lucchese-Montespertoli: 2-1
Lucchese: Milan, Venanzi (33' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi (16' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (33' st Tosi), Fedato (46' st Rotondo), Riad (16' st Piazze). A disp. Ennached, Tosi, Sansaro, Zenuni, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Montespertoli: Romano, Vallesi (26' st Spini), Corradi, Salvadori (26' st Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (36' st Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39' st Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
Reti: 10' st Camilli, 23' st Corradi, 25' st Piazze
Note. Angoli: 4-2. Spettatori 1706.
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.
domenica, 15 marzo 2026, 16:42
L'autore del gol partita: "Sono contento per tutta la squadra e per gente: avanti così". Camilli: "
sabato, 14 marzo 2026, 14:16
I rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Mister Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento: la probabile formazione