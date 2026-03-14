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Mister Pirozzi: "Dobbiamo preparare bene l'ultimo chilometro"

domenica, 15 marzo 2026, 17:08

Un ruggito, in compagnia di tutto lo stadio, al momento del gol del vantaggio definitivo. Sergio Pirozzi può di nuovo sorridere in sala stampa per una nuova vittoria che lancia in orbita la Lucchese, sempre più vicina alla promozione: "Era una partita difficile, lo sapevamo, il Montespertoli nel girone di ritorno è stata la seconda squadra a fare più punti. Siamo stati bravi, certo dovevamo fare il terzo o quarto gol per non vivere ocn qualche apprensione gli ultimi minuti. Il loro gol? Per me era valido, l'arbitro, che è bravo, si è preso una grande responsabilità, ma per me era valido".

"Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out considerando il turno di riposo della Larcianese. Spero ci siano tanti nostri tifosi al seguito. Dobbiamo preparare bene l'ultimo chilometro, poi dopo la pausa recupereremo qualcuno. Riad è uscito per un risentimento, sono contento per Piazze ma anche Ragghianti è entrato bene: alla Juniores auguro di fare una grande partita al torneo di Viareggio contro lo Spezia. Bartolotta? E' una mezzala moderna, lo avevo avuto al Trastevere è stata una grande intuizione del direttore".