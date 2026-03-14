Mister Pirozzi: "Dobbiamo preparare bene l'ultimo chilometro"

Porta Elisa News
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Un ruggito, in compagnia di tutto lo stadio, al momento del gol del vantaggio definitivo. Sergio Pirozzi può di nuovo sorridere in sala stampa per una nuova vittoria che lancia in orbita la Lucchese, sempre più vicina alla promozione: "Era una partita difficile, lo sapevamo, il Montespertoli nel girone di ritorno è stata la seconda squadra a fare più punti. Siamo stati bravi, certo dovevamo fare il terzo o quarto gol per non vivere ocn qualche apprensione gli ultimi minuti. Il loro gol? Per me era valido, l'arbitro, che è bravo, si è preso una grande responsabilità, ma per me era valido".
"Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out considerando il turno di riposo della Larcianese. Spero ci siano tanti nostri tifosi al seguito. Dobbiamo preparare bene l'ultimo chilometro, poi dopo la pausa recupereremo qualcuno. Riad è uscito per un risentimento, sono contento per Piazze ma anche Ragghianti è entrato bene: alla Juniores auguro di fare una grande partita al torneo di Viareggio contro lo Spezia. Bartolotta? E' una mezzala moderna, lo avevo avuto al Trastevere è stata una grande intuizione del direttore".
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 16:42
L'autore del gol partita: "Sono contento per tutta la squadra e per gente: avanti così". Camilli: "
domenica, 15 marzo 2026, 13:59
Rossoneri a caccia di punti per mantenere le distanze dalle inseguitrici contro una delle formazioni più in forma: mister Pirozzi rilancia Venanzi in difesa e Russo a centrocampo che ha la prima palla gol della gara. La sblocca Camilli a inizio ripresa, ma Corradi fa pari.
sabato, 14 marzo 2026, 14:16
I rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Mister Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento: la probabile formazione