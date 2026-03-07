Mister Pirozzi: "Dobbiamo mantenere alta la tensione"

Porta Elisa News
domenica, 8 marzo 2026, 16:59
A fine gara ha sfogato la tensione esultando con i suoi giocatori sotto il settore, anche oggi gremitissimo, riservato ai tifosi rossoneri: Sergio Pirozzi si concede una sigaretta per recuperare energie e scaricare la tensione prima di andare a parlare ai giornalisti presenti, direttamente in mezzo al campo di Monsummano e la sua analisi è ancora una volta puntuale: "Devo fare i complimenti alla Larcianese e al suo allenatore che è bravo, è una squadra che ha avuto un vero e proprio black out prima di far tornare sulla panchina mister Cerasa altrimenti i punti in classifica sarebbero sicuramente di più. Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po' a capirlo, poi nella ripresa direi siamo andati decisamente meglio".
"Una costante giocare meglio nella ripresa? S', ma se finiscono così, va bene. Può essere che calano gli avversari ed esce la nostra qualità. Oggi era troppo importante vincere per raggiungere il nostro obiettivo. Santeramo? Non stava bene e mi parso giusto dare spazio a Rotondo che era uscito dal...41 bis dopo tutte quelle giornate di squalifica. Ora, testa alla prossima partita con il Montespertoli: dobbiamo essere bravi a mantenere alta la concentrazione. La mia esultanza a fine gara? I messaggi che arrivano sono contrastanti e c'è chi crede che sia già fatta ma non è così: basta poco per compromettere quello che stiamo facendo, per quello dobbiamo mantenere alta la tensione. Devo fare i complimenti a questo gruppo, allo staff tecnico e a quello sanitario per quanto stanno facendo: nel calcio come nella vita non si arriva senza sofferenze. Auguri a Pupeschi per i suoi 52 anni (sono 35... ndr) e a tutte le donne, a cominciare da quelle che tifano rossonero e per finire con la donna del mio cuore che è mia figlia Alessia".
domenica, 8 marzo 2026, 18:30
Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 marzo 2026, 17:13
Il difensore che festeggia oggi i suoi 35 anni con la fascia da capitano: "Sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi.
domenica, 8 marzo 2026, 13:58
Rossoneri a caccia di altri punti per mantenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi deve rinunciare all'ultimo momento a capitan Santeramo che viene sostituito da Rotondo. Confermato il trio di attacco. Occasioni per Fedato nel primo tempo, nella ripresa palla gol per Camilli, poi sblocca Riad
sabato, 7 marzo 2026, 16:24
I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione