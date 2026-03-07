Pupeschi guida la difesa, Riad colpisce

Porta Elisa News
domenica, 8 marzo 2026, 18:30
Milan: Sv. Pomeriggio in tranquillità fatta eccezione per una bella uscita nella ripresa
Xeka: 6,5 Non molla un centimetro, a volte si arrangia come può, ma c'è sempre.
Lorenzini: 6,5 Preferito ancora una volta a Tosi, nel primo tempo limita le sortite offensive, più a trazione anteriore nella ripresa.
Picchi: 6 Dirige il centrocampo senza grandi acuti. Sostituito nella ripresa.
Pupeschi: 7 Oggi capitano nel giorno del suo compleanno e chiamato a guidare la difesa, è praticamente perfetto.
Rotondo: 6,5 Recuperato dopo la lunga squalifica, trova subito una maglia da titolare per il problema accusato da capitan Santeramo, se la cava egregiamente.
Bartolotta: 6,5 Lavoro oscuro fatto di raccordi e ripartenze, peccato per quell'assist sbagliato a metà secondo tempo in un contropiede in superiorità numerica, ma è ovunque.
Del Rosso: 6 Non incide come di solito nel ruolo iniziale e rimedia pure in cartellino giallo.
Camilli: 6 Mostra la solita voglia di combattere, cicca un pallone pesante a inizio secondo tempo che poteva voler dire il vantaggio, non smette comunque di inseguire avversari e palla.
Fedato: 6 Parte al rallentatore, e la situazione non migliora nemmeno con il passare dei minuti. Poi, dall'alto della sua classe, inventa e regala l'assist che vale il vantaggio.
Riad: 6,5 Fatica ad accendersi e inizialmente sbaglia più di qualche giocata, nella ripresa torna ad essere finalmente una spina nel fianco dei padroni di casa e trova il gol che sblocca il match e lo porta a quota nove reti.
Piazze: SV
Russo: SV
Tosi: SV
Ragghianti: SV
domenica, 8 marzo 2026, 17:13
Il difensore che festeggia oggi i suoi 35 anni con la fascia da capitano: "Sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi.
domenica, 8 marzo 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po' a capirlo, poi nella ripresa direi siamo andati decisamente meglio.
domenica, 8 marzo 2026, 13:58
Rossoneri a caccia di altri punti per mantenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi deve rinunciare all'ultimo momento a capitan Santeramo che viene sostituito da Rotondo. Confermato il trio di attacco. Occasioni per Fedato nel primo tempo, nella ripresa palla gol per Camilli, poi sblocca Riad
sabato, 7 marzo 2026, 16:24
I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione