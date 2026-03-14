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Camilli goleador e assistman

domenica, 15 marzo 2026, 17:38

Milan: 6 Gestisce l'ordinario e può far poco sul gol del momentaneo pari.

Venanzi: 5,5 Torna titolare dopo molto tempo, porta la responsabilità del gol del pari degli ospiti.

Lorenzini: 6 Preferito ancora una volta a Tosi, offre la solita prestazione di sostanza. Spostato sulla fascia opposta nella ripresa.

Picchi: 6 Prova come sempre a dare ordine alla manovra rossonera, è oggetto delle attenzioni degli avversari che provano a impedire le sue giocate. Sostituito nella ripresa.

Pupeschi: 6,5 Ancora una gara con tanta sicurezza. Preso un po' alla sprovvista sul gol degli ospiti.

Santeramo: 6,5 Recuperato dopo il forfait di domenica scorsa, preciso e puntuale come sempre.

Bartolotta: 7 E' tra i più costanti nel rendimento: tira la carretta da inizio torneo e anche oggi il suo contributo è largamente positivo: imprenscindibile in questa formazione.

Russo: 6,5 Ritrova una maglia dal fischio d'inizio, e dimostra sin da subito dinamicità. Sfiora il gol nel primo tempo.

Camilli: 7 Il bomber era a secco da troppe partite e finalmente trova il gol con uno dei suoi numeri che lo fanno somigliare a un giocatore di rugby per la caparbietà nell'azione. E nella sua giornata c'è anche l'assist per il gol di Piazze.

Fedato: 6,5 Alterna buoni spunti a qualche gigioneggiata di troppo, ma non molla mai, nemmeno in fase di recupero dei palloni.

Riad: 6 Gara senza grandi acuti e pochi palloni giocabili. Esce per un problema muscolare: c'è solo da sperare non sia nulla di particolare.

Del Rosso: SV

Piazze: 6,5 Entra e una manciata di minuti dopo realizza un gol da attaccante di razza. Oltre alla rete, ha un impatto importante sulla gara.

Tosi: SV

Ragghianti: 6 Buono l'approccio, sfiora il gol nel finale.





