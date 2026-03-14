Camilli goleador e assistman

Porta Elisa News
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Milan: 6 Gestisce l'ordinario e può far poco sul gol del momentaneo pari.
Venanzi: 5,5 Torna titolare dopo molto tempo, porta la responsabilità del gol del pari degli ospiti.
Lorenzini: 6 Preferito ancora una volta a Tosi, offre la solita prestazione di sostanza. Spostato sulla fascia opposta nella ripresa.
Picchi: 6 Prova come sempre a dare ordine alla manovra rossonera, è oggetto delle attenzioni degli avversari che provano a impedire le sue giocate. Sostituito nella ripresa.
Pupeschi: 6,5 Ancora una gara con tanta sicurezza. Preso un po' alla sprovvista sul gol degli ospiti.
Santeramo: 6,5 Recuperato dopo il forfait di domenica scorsa, preciso e puntuale come sempre.
Bartolotta: 7 E' tra i più costanti nel rendimento: tira la carretta da inizio torneo e anche oggi il suo contributo è largamente positivo: imprenscindibile in questa formazione.
Russo: 6,5 Ritrova una maglia dal fischio d'inizio, e dimostra sin da subito dinamicità. Sfiora il gol nel primo tempo.
Camilli: 7 Il bomber era a secco da troppe partite e finalmente trova il gol con uno dei suoi numeri che lo fanno somigliare a un giocatore di rugby per la caparbietà nell'azione. E nella sua giornata c'è anche l'assist per il gol di Piazze.
Fedato: 6,5 Alterna buoni spunti a qualche gigioneggiata di troppo, ma non molla mai, nemmeno in fase di recupero dei palloni.
Riad: 6 Gara senza grandi acuti e pochi palloni giocabili. Esce per un problema muscolare: c'è solo da sperare non sia nulla di particolare.
Del Rosso: SV
Piazze: 6,5 Entra e una manciata di minuti dopo realizza un gol da attaccante di razza. Oltre alla rete, ha un impatto importante sulla gara.
Tosi: SV
Ragghianti: 6 Buono l'approccio, sfiora il gol nel finale.
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.
domenica, 15 marzo 2026, 16:42
L'autore del gol partita: "Sono contento per tutta la squadra e per gente: avanti così". Camilli: "
domenica, 15 marzo 2026, 13:59
Rossoneri a caccia di punti per mantenere le distanze dalle inseguitrici contro una delle formazioni più in forma: mister Pirozzi rilancia Venanzi in difesa e Russo a centrocampo che ha la prima palla gol della gara. La sblocca Camilli a inizio ripresa, ma Corradi fa pari.
sabato, 14 marzo 2026, 14:16
I rossoneri saranno di scena al Porta Elisa contro il Montespertoli, nella 32^ giornata del campionato di Eccellenza. Mister Pirozzi dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto una settimana fa contro la Larcianese, anche se non è escluso qualche cambiamento: la probabile formazione