La difesa ancora una volta è impenetrabile

domenica, 1 marzo 2026, 18:24

Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...

domenica, 1 marzo 2026, 17:11

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...

domenica, 1 marzo 2026, 13:53

Rossoneri impegnati al Porta Elisa nel derby con gli apuani di fronte a oltre 2000 spettatori: mister Pirozzi ritrova Riad e in difesa dà spazio a Lorenzini. Occasione per Camilli in avvio poi tanta pressione ma nessuna conclusione. In avvio di ripresa occasione per Riad, Bartolotta e Camilli.

sabato, 28 febbraio 2026, 18:10

Dopo la sosta, la Lucchese affronta al Porta Elisa (ore 14,30) la Massese: serve una vittoria per tenere a distanza le inseguitrici. Prevista una buona cornice di pubblico con presenza dei tifosi bianconeri. La probabile formazione