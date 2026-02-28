La difesa ancora una volta è impenetrabile

Porta Elisa News
Milan: 6,5 Fa lo spettatore per tutta la gara, ma si fa trovare pronto nel recupero quando Perrone prova il colpo.
Xeka: 6 Gara di sostanza e di attenzione. Sostituito a una manciata di minuti dal termine.
Lorenzini: 6,5 Ritrova una maglia da titolare, garantisce una buona spinta sulla fascia sinistra. Prestazione convincente.
Picchi: 6 Disegna alcune traiettorie che non hanno nulla a che fare con questa categoria, poi sparisce un po' e viene sostituito ancora una volta accusando qualche acciacco.
Pupeschi: 6,5 Ennesima gara da giocatore vero e marcatore implacabile. Che coppia con Santeramo.
Santeramo: 6,5 Ancora una prestazione dove non concede nulla agli avversari.
Bartolotta: 6,5 Fa come sempre il suo: ha due occasioni nella ripresa, ma non è fortunato.
Russo: 6 Qualche buono spunto, ma meno efficace di altre volte. Sostituito nella ripresa.
Camilli: 6,5 Bella la progressione che lo porta al tiro in avvio di gara; nella ripresa il solito Barsottini gli dice di no. Gara confortante per il centravanti.
Fedato: 6,5 Cerca il numero per tutta la gara, prova a inventare, a volte predicando nel deserto. Ma alla fine è da un suo cross che arrivano i tre punti.
Riad: 6 Finalmente recuperato dopo il problema muscolare, ha l'occasione buona in avvio di ripresa ma trova Barsottini sulla sua strada. Deve recuperare la condizione.
Del Rosso: 6,5 Aggiunge dinamismo al centrocampo, smista parecchi palloni e si nota.
Piazze: Sv
Ragghianti: Sv
Tosi: Sv
Sansaro: 7 Un colpo di testa che sa di gol promozione. Niente da aggiungere.
Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...
domenica, 1 marzo 2026, 17:11
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...
domenica, 1 marzo 2026, 13:53
Rossoneri impegnati al Porta Elisa nel derby con gli apuani di fronte a oltre 2000 spettatori: mister Pirozzi ritrova Riad e in difesa dà spazio a Lorenzini. Occasione per Camilli in avvio poi tanta pressione ma nessuna conclusione. In avvio di ripresa occasione per Riad, Bartolotta e Camilli.
sabato, 28 febbraio 2026, 18:10
Dopo la sosta, la Lucchese affronta al Porta Elisa (ore 14,30) la Massese: serve una vittoria per tenere a distanza le inseguitrici. Prevista una buona cornice di pubblico con presenza dei tifosi bianconeri. La probabile formazione