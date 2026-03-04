Punti per mantenere le distanze

Banca di Pescia

Porta Elisa News

sabato, 7 marzo 2026, 16:24

Trasferta a Monsummano Terme per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà la Larcianese nella 30^giornata del campionato di Eccellenza. In caso di tre punti, i rossoneri si avvicinerebbero sensibilmente all'obiettivo della promozione diretta in Serie D, tenendo conto che nell'anticipo però la Zenith ha battuto la Cerretese recuperando terreno. 

Quanto alla formazione, in difesa non sembrano esserci dubbi, con Santeramo e Pupeschi che guideranno la retroguardia. Sulla destra si va verso la conferma di Xeka, con Venanzi destinato a partire dalla panchina. Sulla fascia opposta staffetta tra Lorenzini e Tosi, con quest'ultimo che però potrebbe partire dall'inizio. 

In mezzo al campo ad orchestrare il gioco ci sarà Picchi, affiancato da Del Rosso e Bartolotta. Non è escluso che Pirozzi possa giocarsi anche la carta Sansaro dall'inizio, decisivo contro la Massese. In avanti, spazio al tridente composto da Fedato, Camilli e Riad, con Piazze pronto a dare una mano a partita in corso. Lucchese: Milan; Tosi (Lorenzini), Pupeschi, Santeramo, Xeka; Picchi, Del Rosso (Russo), Bartolotta (Sansaro); Fedato, Camilli, Riad (Piazze).

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 7 marzo 2026, 08:06

Centro sportivo: nuovo incontro Lucchese-Comune di Capannori

Dopo che a inizio settimana i vertici della Lucchese si sono incontrati con il sindaco di Lucca Pardini e il suo vice Barsanti per fare il punto sullo stadio e sul possibile centro sportivo per gli allenamenti, il patron rossonero Matteo Brunori ha avuto un nuovo confronto anche con il...

giovedì, 5 marzo 2026, 09:00

Gli avversari dei rossoneri: la Larcianese

La formazione allenata da mister Cerasa non sta attraversando un momento non semplice: nel girone di ritorno sono arrivati 8 punti in 12 partite, con una sola vittoria arrivata nello scontro diretto contro il Castelnuovo Garfagnana. La Larcianese occupa al momento il penultimo posto in classifica con 22 punti

mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06

Comune-Lucchese, incontro per stadio, Saltocchio e centro sportivo

Si è svolto a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto e accelerare sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e sulle prospettive della società rossonera

mercoledì, 4 marzo 2026, 14:11

Ufficiale: Larcianese-Lucchese a Monsummano Terme

La gara in programma domenica prossima alle ore 14:30 tra Larcianese e Lucchese sarà disputata allo stadio “Strulli” di Monsummano Terme: è la stessa società a ufficializzare la scelta: "L’attuale capienza per il pubblico del nostro stadio non è stata purtroppo ancora portata ad un numero sufficiente per la disputa...

