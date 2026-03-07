Porta Elisa News



Pupeschi: "Vittoria pesantissima"

domenica, 8 marzo 2026, 17:13

Niccolò Pupeschi ha festeggiato il suo 35° compleanno con la fascia da capitano al braccio disputando la solita gara impeccabile. Al termine della partita di Monsummano Terme, riceve lo sfottò di mister Pirozzi che gli fa gli auguri per.. il suo 52° compleanno. Il difensore è decisamente contento per il risultato che lascia inalterato il vantaggio dei rossoneri: "Il mister dice che ho 52 anni? Ringrazio per gli auguri: sono 35 sulla carta d'identità, 25 quelli biologici! A parte questo, sono molto contento per la gara: questa partita doveva dare un ulteriore strappo al campionato e così è stato".

"Ora i punti sono quasi decisivi: è una vittoria pesantissima, sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi. Pensiamo ad andare avanti con questa umiltà".