Pupeschi: "Vittoria pesantissima"

domenica, 8 marzo 2026, 17:13
Niccolò Pupeschi ha festeggiato il suo 35° compleanno con la fascia da capitano al braccio disputando la solita gara impeccabile. Al termine della partita di Monsummano Terme, riceve lo sfottò di mister Pirozzi che gli fa gli auguri per.. il suo 52° compleanno. Il difensore è decisamente contento per il risultato che lascia inalterato il vantaggio dei rossoneri: "Il mister dice che ho 52 anni? Ringrazio per gli auguri: sono 35 sulla carta d'identità, 25 quelli biologici! A parte questo, sono molto contento per la gara: questa partita doveva dare un ulteriore strappo al campionato e così è stato".
"Ora i punti sono quasi decisivi: è una vittoria pesantissima, sappiamo che manca poco ma non c'è niente di scontato e non si può concedere nulla. Bravi a rimanere sul pezzo, bravi a sfruttare l'occasione e bravi a rimanere guardinghi. Pensiamo ad andare avanti con questa umiltà".
domenica, 8 marzo 2026, 18:30
Gara senza grandissimi acuti da parte dei rossoneri che rischiano quasi nulla grazie alla solita difesa ermetica nonostante l'assenza di capitan Santeramo: a centrocampo fa un gran lavoro Bartolotta, davanti vanno a corrente alternata ma il capocannoniere trova il nono acuto del campionato: le pagelle di Gazzetta
domenica, 8 marzo 2026, 16:59
Il tecnico rossonero: "Da parte nostra abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo perché le due punte dovevano giocare più addosso ai centrali, soprattutto Riad ci ha messo un bel po' a capirlo, poi nella ripresa direi siamo andati decisamente meglio.
domenica, 8 marzo 2026, 13:58
Rossoneri a caccia di altri punti per mantenere a distanza le inseguitrici: mister Pirozzi deve rinunciare all'ultimo momento a capitan Santeramo che viene sostituito da Rotondo. Confermato il trio di attacco. Occasioni per Fedato nel primo tempo, nella ripresa palla gol per Camilli, poi sblocca Riad
sabato, 7 marzo 2026, 16:24
I rossoneri a Monsummano contro la Larcianese a caccia di una nuova vittoria per mantenere le distanze dalle seconde e avvicinarsi al traguardo: mister Pirozzi dovrebbe confermare a grandi linee l'undici di domenica scorsa: la probabile formazione