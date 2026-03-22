Già conclusa l'esperienza di Ragghianti al Torneo delle Regioni

Porta Elisa News
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante.
La Rappresentativa Toscana è stata infatti eliminata al termine della terza gara del girone di qualificazione dai pari età della Liguria che si sono imposti per 3-2. Per la Toscana l'edizione 2026 si chiude con due pari e una sconfitta che sanciscono l'uscita di scena dal torneo. Per Raggianti, più volte convocato nelle rappresentative regionali, solo uno scampolo di partita nel quale ha rimediato una espulsione.
Gara da titolare invece per Alessandro Tosi che ha disputato la gara di San Marino contro le Isole Faroe, vinta da quest'ultime per 2-1. Per il rossonero, domani nuova gara amichevole stavolta contro Andorra a conferma del suo ruolo nella Nazionale del Titano.
giovedì, 26 marzo 2026, 13:16
Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"