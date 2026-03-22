Già conclusa l'esperienza di Ragghianti al Torneo delle Regioni

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 26 marzo 2026, 13:16

Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...

lunedì, 23 marzo 2026, 20:18

L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."

domenica, 22 marzo 2026, 17:53

L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta

domenica, 22 marzo 2026, 17:16

Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"