Sansaro: "Spero sia il gol che vale il campionato"

domenica, 1 marzo 2026, 18:24

Alessio Sansaro match winner di gestione, è stracontento per il gol decisivo che potrebbe risultare decisivo in chiave promozione: “Mi è venuto di istinto girarla, finalmente è arrivato un gol: ora mi toccherà offrire i pasticcini ai compagni di squadra. Spero sia un gol valga il campionato".

"E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar fastidio a chiunque, compresi noi”.