Porta Elisa News

Sansaro: "Spero sia il gol che vale il campionato"

domenica, 1 marzo 2026, 18:24

Alessio Sansaro match winner di gestione, è stracontento per il gol decisivo che potrebbe risultare decisivo in chiave promozione: “Mi è venuto di istinto girarla, finalmente è arrivato un gol: ora mi toccherà offrire i pasticcini ai compagni di squadra. Spero sia un gol valga il campionato".

"E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar fastidio a chiunque, compresi noi”.

domenica, 1 marzo 2026, 17:11

Mister Pirozzi: "Oggi un tassello importante"

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...

domenica, 1 marzo 2026, 13:53

Lucchese-Massese: 1-0 al 49' st Sblocca Sansaro!!

Rossoneri impegnati al Porta Elisa nel derby con gli apuani di fronte a oltre 2000 spettatori: mister Pirozzi ritrova Riad e in difesa dà spazio a Lorenzini. Occasione per Camilli in avvio poi tanta pressione ma nessuna conclusione. In avvio di ripresa occasione per Riad, Bartolotta e Camilli.

domenica, 1 marzo 2026, 00:24

La difesa ancora una volta è impenetrabile

Il reparto arretrato ancora una volta concede molto poco agli avversari, bene Lorenzini che spinge sulla fascia. In avanti Fedato prova a illuminare e trova l'assist vincente proprio allo scadere: le pagelle di Gazzetta

sabato, 28 febbraio 2026, 18:10

Tre punti per continuare a volare

Dopo la sosta, la Lucchese affronta al Porta Elisa (ore 14,30) la Massese: serve una vittoria per tenere a distanza le inseguitrici. Prevista una buona cornice di pubblico con presenza dei tifosi bianconeri. La probabile formazione

