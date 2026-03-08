Porta Elisa News



Scannerini (Forza Italia): "Centro sportivo della Lucchese a Capannori? Non è ancora operativo il Piano Strutturale"

lunedì, 9 marzo 2026, 14:13

"L'amministrazione rilancia su un possibile centro sportivo della Lucchese a Capannori, ma è bene ricordare che il Piano Strutturale Intercomunale della Piana di Lucca non è ancora operativo e che la conferenza dei servizi deve ancora esprimersi. Anche una volta concluso quest'ultimo passaggio, serviranno comunque mesi prima che lo strumento urbanistico diventi pienamente efficace": così Matteo Scannerini, consigliere comunale di Forza Italia a Capannori, sull'ipotesi di progetto del nuovo impianto sportivo della lucchese, che dovrebbe ospitare 4 nuovi campi di allenamento .

"Alla luce di queste premesse riteniamo quantomeno singolare che si diano segnali di accelerazione su un progetto di questa portata. E' prematuro presentare interventi di questo tipo senza il principale strumento di pianificazione urbanistica in funzione. Parliamo infatti di opere che incidono sull'assetto del territorio e che avrebbero inevitabili ricadute sul quest'ultimo; per questo devono essere valutate con grande attenzione anche alla luce dei vincoli paesaggistici, idraulici e agricoli presenti nella Piana".

"Su un tema di questa importanza, per quanto possa far piacere l'interessamento della squadra cittadina al nostro territorio, – conclude Scannerini – riteniamo quindi necessario che la maggioranza riferisca in consiglio comunale, illustrando con chiarezza ai consiglieri e alla città quali siano le ipotesi in campo, lo stato reale delle interlocuzioni e i percorsi amministrativi e urbanistici che si intendono eventualmente intraprendere. Il consiglio comunale deve restare la sede naturale del confronto istituzionale e della trasparenza verso i cittadini".