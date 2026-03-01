Porta Elisa News



Comune-Lucchese, incontro per stadio, Saltocchio e centro sportivo

mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06

Si è svolto ieri mattina a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e alle prospettive della società rossonera: ne dà notizia lo stesso Comune.



All'incontro hanno inizialmente preso parte il sindaco Mario Pardini, il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti e il presidente della Lucchese Calcio Matteo Brunori (nella foto a Palazzo Guinigi per la mostra sui 120 anni del club). La mattinata si è aperta con un primo confronto nell'ufficio del sindaco, seguito da una riunione strettamente operativa con gli uffici tecnici del Comune e gli assessori al bilancio e ailavori pubblici Bruni e Buchignani.



Nel corso della riunione si è parlato del centro sportivo e della procedura amministrativa più efficace e rapida per portare avanti gli interventi necessari, in un'ottica di sviluppo e consolidamento delle strutture a disposizione della società. Nel frattempo, l'amministrazione ha garantito anche la massima priorità nel portare a compimento la sistemazione definitiva dello stadio di Saltocchio, per il quale a breve verrà affidato un progetto con l'obiettivo di giungere, dopo tanti anni, alla sua piena agibilità.



Nell'incontro è stata infine affrontata la questione dello stadio Porta Elisa. In particolare si sono analizzate le procedure e gli iter progettuali per arrivare nel più breve tempo possibile alla completa riqualificazione e rifunzionalizzazione dello stadio, dato l'interesse reciproco. L'amministrazione comunale e la società rossonera lavorano dunque a un percorso di confronto costante, con l'obiettivo di individuare soluzioni efficaci e sostenibili per lo sviluppo del calcio lucchese e degli impianti sportivi cittadini.