Ufficiale: Larcianese-Lucchese a Monsummano Terme

Porta Elisa News
mercoledì, 4 marzo 2026, 14:11
La gara in programma domenica prossima alle ore 14:30 tra Larcianese e Lucchese, valida per la ventinovesima giornata del Campionato di Eccellenza, sarà disputata allo stadio “Strulli” di Monsummano Terme: è la stessa società a ufficializzare la scelta sul proprio sito internet.
"Questo spostamento di sede – si legge nella nota – è dovuto dal fatto che l’attuale capienza per il pubblico del nostro stadio “Idilio Cei” non è stata purtroppo ancora portata ad un numero sufficiente per la disputa di gare e manifestazioni importanti come questa con la squadra rossonera. Invece l’impianto della vicina Monsummano con i suoi 950 posti si presta ad accogliere questa gara, come del resto lo ha fatto anche ad agosto scorso nel primo turno di Coppa Italia.
"Cogliamo l’occasione – conclude la nota – per ringraziare pubblicamente ancora una volta le Società Intercomunale Monsummano ed F.C. Cintolese, nelle persone di Schettino e Giannini, per la collaborazione prestata. Si ricorda infine che la gara del Campionato di Prima Categoria tra Monsummano e San Miniato Romaiano sarà disputata Domenica proprio al “Cei”, con inizio alle ore 15".
giovedì, 5 marzo 2026, 09:00
La formazione allenata da mister Cerasa non sta attraversando un momento non semplice: nel girone di ritorno sono arrivati 8 punti in 12 partite, con una sola vittoria arrivata nello scontro diretto contro il Castelnuovo Garfagnana. La Larcianese occupa al momento il penultimo posto in classifica con 22 punti
mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06
Si è svolto a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto e accelerare sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e sulle prospettive della società rossonera
domenica, 1 marzo 2026, 18:24
Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...
domenica, 1 marzo 2026, 17:11
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...