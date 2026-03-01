Ufficiale: Larcianese-Lucchese a Monsummano Terme

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 5 marzo 2026, 09:00

La formazione allenata da mister Cerasa non sta attraversando un momento non semplice: nel girone di ritorno sono arrivati 8 punti in 12 partite, con una sola vittoria arrivata nello scontro diretto contro il Castelnuovo Garfagnana. La Larcianese occupa al momento il penultimo posto in classifica con 22 punti

mercoledì, 4 marzo 2026, 16:06

Si è svolto a Palazzo Orsetti un incontro tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della Lucchese Calcio, per fare il punto e accelerare sui principali temi legati agli impianti sportivi cittadini e sulle prospettive della società rossonera

domenica, 1 marzo 2026, 18:24

Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...

domenica, 1 marzo 2026, 17:11

Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...