Agibilità dello stadio di Saltocchio, Barsanti: "Contiamo di farcela per inizio 2027"

Porta Elisa News
mercoledì, 8 aprile 2026, 15:02
Lo stadio di Saltocchio verso l'agibilità che dovrebbe arrivare, una volta effettuati i lavori, entro inizio 2027: lo ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti durante l'inaugurazione del nuovo parcheggio da 50 posti realizzato davanti all'impianto che ospita gli allenamenti della Lucchese. Il parcheggio è dotato di sottoservizi, asfalto drenante di ultima generazione, cordoli, marciapiedi, spazi verdi, illuminazione e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono inoltre stati predisposti due punti di videosorveglianza in corso di montaggio. Quanto ai lavori all'impianto vero e proprio Barsanti ha confermato che il progetto per la sua messa a norma (mancano i bagni rimossi dal gestore precedente) e servono lavori per antisismica) è
"Ci siamo impegnati a mettere in campo gli strumenti necessari – ha spiegato – per arrivare finalmente alla sua piena e totale agibilità futura. Abbiamo individuato i soggetti a cui affidare la progettazione degli interventi che sono rimasti sulla carta anche per una cattiva gestione dei concessionari precedenti; interverremo per ripristinare l'agibilità delle tribune e dare nuova vita a quello che di fatto è il secondo impianto di calcio del nostro territorio, una struttura fondamentale per le squadre giovanili della Lucchese Calcio, titolare della concessione. Contiamo di farcela entro inizio anno nuovo, ma ricordo che si parla dell'agibilità della tribuna: la Lucchese può tranquillamente allenarsi nell'impianto, mentre per quanto concerne le gare del settore giovanile, abbiamo individuato una soluzione ponte sino a che non sarà disponibile la tribuna di Saltocchio, una soluzione in un altro campo che consentirà l'accesso del pubblico".
mercoledì, 8 aprile 2026, 08:43
Ci saranno anche loro per le partite finali di questa stagione: Ahmad Riad e Edoardo Colferai sono pienamente recuperati e già da oggi saranno in gruppo e a disposizione di mister Pirozzi. I due attaccanti sono reduci da infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo per parecchie settimane
martedì, 7 aprile 2026, 08:46
Dopo la sosta pasquale, i rossoneri riprendono la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Perignano che potrebbe essere quella giusta per il sigillo della matematica alla promozione. Cresce l'attesa in città con il Porta Elisa che dovrebbe presentare un bel colpo d'occhio
mercoledì, 1 aprile 2026, 08:53
La squadra rossoblù che all'andata dette filo da torcere agli uomini di mister Pirozzi concludendo la gara sullo 0-0, occupa il quinto posto in classifica con 44 punti. Ben 12 le vittorie realizzate, 8 i pari e 9 le sconfitte: un ruolino di marcia che sino a questo momento garantirebbe...
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino