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Agibilità dello stadio di Saltocchio, Barsanti: "Contiamo di farcela per inizio 2027"

mercoledì, 8 aprile 2026, 15:02

Lo stadio di Saltocchio verso l'agibilità che dovrebbe arrivare, una volta effettuati i lavori, entro inizio 2027: lo ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti durante l'inaugurazione del nuovo parcheggio da 50 posti realizzato davanti all'impianto che ospita gli allenamenti della Lucchese. Il parcheggio è dotato di sottoservizi, asfalto drenante di ultima generazione, cordoli, marciapiedi, spazi verdi, illuminazione e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono inoltre stati predisposti due punti di videosorveglianza in corso di montaggio. Quanto ai lavori all'impianto vero e proprio Barsanti ha confermato che il progetto per la sua messa a norma (mancano i bagni rimossi dal gestore precedente) e servono lavori per antisismica) è

"Ci siamo impegnati a mettere in campo gli strumenti necessari – ha spiegato – per arrivare finalmente alla sua piena e totale agibilità futura. Abbiamo individuato i soggetti a cui affidare la progettazione degli interventi che sono rimasti sulla carta anche per una cattiva gestione dei concessionari precedenti; interverremo per ripristinare l'agibilità delle tribune e dare nuova vita a quello che di fatto è il secondo impianto di calcio del nostro territorio, una struttura fondamentale per le squadre giovanili della Lucchese Calcio, titolare della concessione. Contiamo di farcela entro inizio anno nuovo, ma ricordo che si parla dell'agibilità della tribuna: la Lucchese può tranquillamente allenarsi nell'impianto, mentre per quanto concerne le gare del settore giovanile, abbiamo individuato una soluzione ponte sino a che non sarà disponibile la tribuna di Saltocchio, una soluzione in un altro campo che consentirà l'accesso del pubblico".