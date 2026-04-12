Capitan Santeramo a nome della squadra: "Grazie a tutti"

Porta Elisa News
domenica, 12 aprile 2026, 17:24
A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione. E invece hanno avuto ragione loro, mister Pirozzi e tutta la società. Poche parole tanta esultanza sulla scrivania che si solita ospite le dichiarazioni ufficiali.
"A nome di tutta la squadra ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, c'era tanto scetticismo, siamo gli artefici in campo, ma ci sono state tante componenti che hanno permesso questo risultato e bisogna essere riconoscenti verso tutti": è emozionato come tutta la squadra, capitan Santeramo, uno che da Lucca era già passato e qui è tornato per contribuire a riportare i rossoneri in alto. Ma la sua emozione viene subissata dai compagni che lo travolgono e la conferenza stampa finisce qui, tra un coro e una gioia contagiosa di un gruppo che ha saputo, stringendosi, superare ogni difficoltà.
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"
domenica, 12 aprile 2026, 17:22
Il patron rossonero: "Quando sono partito, ci credevo, consapevole che fosse difficilissimo: strutturarsi non è mai semplice. La differenza l'hanno fatta le persone. Il pubblico? Grande, dopo una storia martoriata come quella è stata doppia l'impresa: vincere il campionato e riportare 3500 persone allo stadio"