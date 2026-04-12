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Capitan Santeramo a nome della squadra: "Grazie a tutti"

domenica, 12 aprile 2026, 17:24

A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione. E invece hanno avuto ragione loro, mister Pirozzi e tutta la società. Poche parole tanta esultanza sulla scrivania che si solita ospite le dichiarazioni ufficiali.

"A nome di tutta la squadra ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, c'era tanto scetticismo, siamo gli artefici in campo, ma ci sono state tante componenti che hanno permesso questo risultato e bisogna essere riconoscenti verso tutti": è emozionato come tutta la squadra, capitan Santeramo, uno che da Lucca era già passato e qui è tornato per contribuire a riportare i rossoneri in alto. Ma la sua emozione viene subissata dai compagni che lo travolgono e la conferenza stampa finisce qui, tra un coro e una gioia contagiosa di un gruppo che ha saputo, stringendosi, superare ogni difficoltà.