Cecina-Lucchese, si va verso le ennesime limitazioni

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giovedì, 9 aprile 2026, 08:51

Se a Lucca cresce l'attesa per la partita di domenica che potrebbe riservare la promozione matematica, anche a Perignano ci si prepara per quella che viene definita una vera e propria battaglia. La formazione di mister Fanani e in piena lotta play off e l'invito della società rossoblù è a...

mercoledì, 8 aprile 2026, 15:02

Il vice sindaco: "Abbiamo individuato i soggetti a cui affidare la progettazione degli interventi che sono rimasti sulla carta anche per una cattiva gestione dei concessionari precedenti; interverremo per ripristinare l'agibilità delle tribune e dare nuova vita all'impianto. Nel frattempo, individuata soluzione per le partite del settore giovanile"

mercoledì, 8 aprile 2026, 08:43

Ci saranno anche loro per le partite finali di questa stagione: Ahmad Riad e Edoardo Colferai sono pienamente recuperati e già da oggi saranno in gruppo e a disposizione di mister Pirozzi. I due attaccanti sono reduci da infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo per parecchie settimane

martedì, 7 aprile 2026, 08:46

Dopo la sosta pasquale, i rossoneri riprendono la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Perignano che potrebbe essere quella giusta per il sigillo della matematica alla promozione. Cresce l'attesa in città con il Porta Elisa che dovrebbe presentare un bel colpo d'occhio