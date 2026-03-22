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Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

mercoledì, 1 aprile 2026, 08:53

Circa dieci giorni e poi sarà di nuovo campionato, una volta superate le festività pasquali, la Lucchese dovrà fare i conti con il Perignano nel terzultimo match della stagione, quello che potrebbe regalare la promozione ai rossoneri. 

La squadra rossoblù che all'andata dette filo da torcere agli uomini di mister Pirozzi concludendo la gara sullo 0-0, occupa il quinto posto in classifica con 44 punti. Ben 12 le vittorie realizzate, 8 i pari e 9 le sconfitte: un ruolino di marcia che sino a questo momento garantirebbe i play off grazie anche ai gol realizzati (36), ovvero il quarto attacco del campionato. Buono anche il comportamento della difesa che con le 30 reti subìte è la sesta del torneo.

Fuori casa il ruolino della formazione allenata da mister Pacifico Fanani, una vecchia conoscenza del calcio lucchese con la sua lunga militanza nel Castelnuovo Garfagnana, ha colto ben 6 delle vittorie complessive, cadendo 5 volte e pareggiandone 3. Numeri di tutto rispetto per una delle formazioni che si è dimostrata più solida. 

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