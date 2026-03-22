Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

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lunedì, 30 marzo 2026, 22:33

Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino

giovedì, 26 marzo 2026, 13:16

Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...

lunedì, 23 marzo 2026, 20:18

L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."

domenica, 22 marzo 2026, 17:53

L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta