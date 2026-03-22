Gli avversari dei rossoneri: il Perignano

Porta Elisa News
mercoledì, 1 aprile 2026, 08:53
Circa dieci giorni e poi sarà di nuovo campionato, una volta superate le festività pasquali, la Lucchese dovrà fare i conti con il Perignano nel terzultimo match della stagione, quello che potrebbe regalare la promozione ai rossoneri.
La squadra rossoblù che all'andata dette filo da torcere agli uomini di mister Pirozzi concludendo la gara sullo 0-0, occupa il quinto posto in classifica con 44 punti. Ben 12 le vittorie realizzate, 8 i pari e 9 le sconfitte: un ruolino di marcia che sino a questo momento garantirebbe i play off grazie anche ai gol realizzati (36), ovvero il quarto attacco del campionato. Buono anche il comportamento della difesa che con le 30 reti subìte è la sesta del torneo.
Fuori casa il ruolino della formazione allenata da mister Pacifico Fanani, una vecchia conoscenza del calcio lucchese con la sua lunga militanza nel Castelnuovo Garfagnana, ha colto ben 6 delle vittorie complessive, cadendo 5 volte e pareggiandone 3. Numeri di tutto rispetto per una delle formazioni che si è dimostrata più solida.
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino
giovedì, 26 marzo 2026, 13:16
Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta