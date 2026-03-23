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Lucchese, c'è voglia di fare festa

martedì, 7 aprile 2026, 08:46

Dopo la sosta pasquale, i rossoneri riprendono la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Perignano che potrebbe essere quella giusta per il sigillo della matematica alla promozione. Contro la squadra allenata da mister Fanani, alla Lucchese basterà vincere per escludere qualunque tipo di recupero delle inseguitrici, ma persino un pari o una sconfitta basterebbero nel caso in cui lo scontro diretto da queste ultime (Viareggio e Zenith Prato) finisse in parità

Mister Pirozzi dovrà verificare insieme allo staff medico le possibilità di impiego di Riad e Colferai, i due infortunati in casa rossonera, per questo rush finale che comincia ad essere atteso in città. Per domenica cresce infatti la voglia di conto alla rovescia anche tra i tifosi che aspettano di festeggiare il salto di categoria: domenica il Porta Elisa dovrebbe presentare un buon colpo d'occhio, considerando che la media dei presenti stagionali si è attestata sopra le 1500 unità, non è difficile prevedere che si possa sfondare almeno il muro delle 2000 unità, ma l'attesa è palpabile già da ora e non è escluso che siano anche di più gli spettatori.