Lucchese, c'è voglia di fare festa

Porta Elisa News
martedì, 7 aprile 2026, 08:46
Dopo la sosta pasquale, i rossoneri riprendono la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Perignano che potrebbe essere quella giusta per il sigillo della matematica alla promozione. Contro la squadra allenata da mister Fanani, alla Lucchese basterà vincere per escludere qualunque tipo di recupero delle inseguitrici, ma persino un pari o una sconfitta basterebbero nel caso in cui lo scontro diretto da queste ultime (Viareggio e Zenith Prato) finisse in parità
Mister Pirozzi dovrà verificare insieme allo staff medico le possibilità di impiego di Riad e Colferai, i due infortunati in casa rossonera, per questo rush finale che comincia ad essere atteso in città. Per domenica cresce infatti la voglia di conto alla rovescia anche tra i tifosi che aspettano di festeggiare il salto di categoria: domenica il Porta Elisa dovrebbe presentare un buon colpo d'occhio, considerando che la media dei presenti stagionali si è attestata sopra le 1500 unità, non è difficile prevedere che si possa sfondare almeno il muro delle 2000 unità, ma l'attesa è palpabile già da ora e non è escluso che siano anche di più gli spettatori.
mercoledì, 1 aprile 2026, 08:53
La squadra rossoblù che all'andata dette filo da torcere agli uomini di mister Pirozzi concludendo la gara sullo 0-0, occupa il quinto posto in classifica con 44 punti. Ben 12 le vittorie realizzate, 8 i pari e 9 le sconfitte: un ruolino di marcia che sino a questo momento garantirebbe...
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino
giovedì, 26 marzo 2026, 13:16
Il 12 aprile, alla ripresa del campionato, il giorno giusto per festeggiare? Decisamente probabile, a tre giornate dalla fine del campionato la Lucchese di mister Pirozzi ha ancora otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, Zenith Prato e Viareggio che oltretutto nel prossimo turno dopo la sosta pasquale saranno impegnate nello...
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."