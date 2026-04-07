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Lucchese-Perignano, i rossoblù promettono battaglia

giovedì, 9 aprile 2026, 08:51

Se a Lucca cresce l'attesa per la partita di domenica che potrebbe riservare la promozione matematica (da oggi in vendita i biglietti), anche a Perignano ci si prepara con massima attenzione per quella che viene definita una vera e propria battaglia. La formazione di mister Fanani e in piena lotta play off e l'invito della società rossoblù è a recarsi al Porta Elisa nel maggior numero possibile.

Sui profili social del club è stata postata una locandina in cui si parla della partita di domenica come della "battaglia degli eroi rossoblù" e si invitano tutti gli sportivi ad essere presenti a Lucca, sullo sfondo in mezzo alle bandiere e alla foto del borgo e dei giocatori, le parole chiave: passione, storia, cuore, battaglia.

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