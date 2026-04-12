Lucchese-Perignano: 2-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 12 aprile 2026, 14:27
Lucchese-Perignano: 2-0
Lucchese: Milan, Xeka (36' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (42'st Sansaro), Del Rosso (30' st Russo), Camilli (36' st Tosi), Fedato (36' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Riad. All. Pirozzi.
Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi (33' st El Ouardi), Remorini, Magliocca (42' st Pagni), Vittorini, Meucci, Regoli, Mearini (30'st Garunja) , Remedi (26' st Pagni), Giordani. A disp. Tirabasso, Oliva, Kapidani, Celi, Pucci. All. Fanani.
Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.
Reti: 13' pt Fedato (r), 23' st Lorenzini.
Note. Ammoniti: Regoli, Tosi (dalla panchina), Russo. Espulso Regoli. Angoli: 4-2. Spettatori 3502.
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"
domenica, 12 aprile 2026, 17:24
A fine gara, tutta la squadra invade la sala stampa, urlante, esultante, con indosso le magliette celebrative dove non mancano le frecciate a chi riteneva la Lucchese non idonea a lottare per la promozione: