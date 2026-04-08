Porta Elisa News



L'ultimo ostacolo

sabato, 11 aprile 2026, 19:37

Ci siamo quasi. Meno di ventiquattro ore e la Lucchese avrà la possibilità di apporre il sigillo della matematica a un campionato condotto da assoluta protagonista. Contro il Perignano, squadra in piena lotta per i play off e che ha giocato scherzi a molte delle formazioni più blasonate, una vittoria chiuderebbe i conti, ma potrebbe anche non essere necessaria qualora nello scontro diretto tra Viareggio e Zenith Prato, le seconde in classifica, uscisse il pari.

Al di là dei calcoli, i rossoneri vogliono vincere e chiudere con le loro forze la pratica campionato, oltretutto davanti a un pubblico che si annuncia molto numeroso. A stasera sono circa 1850 i biglietti venduti a cui vanno aggiunti 1000 abbonati. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni: c'è voglia di riaffacciarsi subito in altre categorie dopo l'ennesimo fallimento.

Mister Pirozzi ritrova solo parzialmente gli infortunati Riad e Colferai: il primo dovrebbe partire dalla panchina, per il secondo serve ancora tempo. Ecco la probabile formazione: Milan, Xeka, Lorenzini, (Tosi), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (Del Rosso), Camilli, Fedato, Piazze.