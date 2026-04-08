Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

L'ultimo ostacolo

sabato, 11 aprile 2026, 19:37

Ci siamo quasi. Meno di ventiquattro ore e la Lucchese avrà la possibilità di apporre il sigillo della matematica a un campionato condotto da assoluta protagonista. Contro il Perignano, squadra in piena lotta per i play off e che ha giocato scherzi a molte delle formazioni più blasonate, una vittoria chiuderebbe i conti, ma potrebbe anche non essere necessaria qualora nello scontro diretto tra Viareggio e Zenith Prato, le seconde in classifica, uscisse il pari.

Al di là dei calcoli, i rossoneri vogliono vincere e chiudere con le loro forze la pratica campionato, oltretutto davanti a un pubblico che si annuncia molto numeroso. A stasera sono circa 1850 i biglietti venduti a cui vanno aggiunti 1000 abbonati. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni: c'è voglia di riaffacciarsi subito in altre categorie dopo l'ennesimo fallimento.

Mister Pirozzi ritrova solo parzialmente gli infortunati Riad e Colferai: il primo dovrebbe partire dalla panchina, per il secondo serve ancora tempo. Ecco la probabile formazione: Milan, Xeka, Lorenzini, (Tosi),  Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta,  Russo (Del Rosso), Camilli, Fedato, Piazze.

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 aprile 2026, 12:40

Mister Pirozzi: "Avremo più pubblico della Lazio di Lotito"

Il tecnico alla vigilia del match: "Vedere la gente in fila per fare il biglietto è bellissimo: mi auguro che il pubblico sia il dodicesimo in campo, se lo meritano i giocatori e la società. Dovremo giocare con spensieratezza.

giovedì, 9 aprile 2026, 14:12

Cecina-Lucchese, si va verso le ennesime limitazioni

Ormai il canovaccio è chiaro: nessuna voglia di assumersi responsabilità e allora l'unica risposta sono i divieti. Tra le decine di provvedimenti che anche questa settimana l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha rovesciato sul mondo del calcio c'è anche la prossima e ultima trasferta della Lucchese, prevista per il 19 aprile...

ESSECIstampa

giovedì, 9 aprile 2026, 08:51

Lucchese-Perignano, i rossoblù promettono battaglia

Se a Lucca cresce l'attesa per la partita di domenica che potrebbe riservare la promozione matematica, anche a Perignano ci si prepara per quella che viene definita una vera e propria battaglia. La formazione di mister Fanani e in piena lotta play off e l'invito della società rossoblù è a...

mercoledì, 8 aprile 2026, 15:02

Agibilità dello stadio di Saltocchio, Barsanti: "Contiamo di farcela per inizio 2027"

Il vice sindaco: "Abbiamo individuato i soggetti a cui affidare la progettazione degli interventi che sono rimasti sulla carta anche per una cattiva gestione dei concessionari precedenti; interverremo per ripristinare l'agibilità delle tribune e dare nuova vita all'impianto. Nel frattempo, individuata soluzione per le partite del settore giovanile"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px