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Mister Pirozzi: "Avremo più pubblico della Lazio di Lotito"

sabato, 11 aprile 2026, 12:40

E' la vigilia della ripresa, dopo tre settimane di sosta, quasi una eternità, e con davanti l'ostacolo, forse l'ultimo, proprio per quello forse il più grosso. Alla vigilia del match con il Perignano, che può decidere le sorti del campionato, mister Pirozzi torna a parlare in sala stampa: "Abbiamo un vantaggio notevole e avremmo messo la firma per stare in questa situazione: affronteremo una bella squadra che è in lotta per i play off. Dobbiamo avere la spensieratezza giusta, senza voler strafare. Il Perignano ha un buon attacco con giocatori con notevole esperienza, ma a questo punto la differenza la fanno le motivazioni e la spensieratezza, senza caricare eccessivamente la squadra: è una gara che si prepara da sola. Sono contentissimo del pubblico: avremo più persone noi della Lazio di Lotito, vedere la gente in fila, tra cui tanti giovani, per fare il biglietto è bellissimo: l'essenza del calcio è questa, ma non deve divenire una pressione per i giocatori. Mi auguro che il pubblico sia il dodicesimo in campo, se lo meritano i giocatori e la società".

"I giocatori recuperati? Colferai non ce la farà, Riad sta meglio ha pochi allenamenti, vedremo se portarlo in panchina. In campo andranno quei ragazzi per fare la partita giusta. La lunga sosta? L'hanno avuta tutti, ci ha dato la possibilità di staccare dopo aver tirato tanto. Se sarà una delle mie ultime partite? Non penso, qui sto bene, sono felice e mi trovo bene con il presidente e il direttore poi come in tutte le famiglie a volte ci sono discussioni: Sergio Pirozzi è stato scelto dal presidente, nella mia lucida follia avevo in testa di regalare qualcosa a una città ferita, poi ognuno di noi ha contribuito. La vita è fatta di sfide, questa è una sfida, qui ho avuto l'opportunità di farlo grazie a una società e uno staff di uomini. Qui sono molto ma molto felice e dobbiamo sempre apprezzarla la felicità".